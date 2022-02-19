Найпотужніші талісмани для грошей і удачі: принесуть щастя і захистять ваш будинок

Кухня

Це місце в будинку є найважливішим, через те, що там готується їжа і за одним столом збираються всі члени сім'ї. Дуже важливо, щоб на кухні була позитивна енергія.

Тому, кухня завжди повинна бути в чистоті та порядку. Потрібно відразу ж позбавлятися від будь-якого посуду з дефектами, тріщинами, сколами та іржею. У таких предметах накопичується негативна енергія.

Щоб залучити в будинок багатство, розмістіть кухонну плиту подалі від вікна. І не варто ставити її поруч з раковиною, там потрібна дистанція, щоб посилити фінансову енергію.

Вважається, що злих духів добре відганяють підвіски з сушених овочів - цибулі, часнику і червоного перцю.

Дитяча

Спальня дитини дуже вразлива для негативної енергії. І потрібно, щоб в цій кімнаті було якомога більше предметів з позитивною енергетикою.

У ліжечка дитини з давніх часів вішали особливу вертушку або брязкальце, яка була оберегом і талісманом на майбутнє. Іграшка допомагає посилити зв'язок між батьками та дитиною.

Для дитячої мама може змайструвати своїми руками потужний талісман - віник з колосків, ягід і фруктів. А також можна поставити на дальню полицю книжкової шафи фігурку маленького домовика або ангела.

Цвях

Гострий предмет може здаватися негативним предметом, але це не так. При правильному застосуванні цвяхи мають дуже сильну енергетику і можуть бути оберегом від негативу.

За старих часів новий цвях забивали в одвірок. Така дія захищає від нечистої сили, пристріту, непрошених і злих гостей, а також від будь-якої негативної енергетики.

Червона нитка

З давніх часів в будинках обов'язково тримали моток червоної нитки. Вважається, що така нитка допомагає підтримувати достаток і сімейне щастя.

Червону нитку у вигляді браслета зав'язують дітям на руку - вона береже від пристріту. А ще носять червону нитку на шиї. Такий талісман захищає в далеких поїздках і приносить щастя.

Стола

Вибір столу для будинку має дуже велике значення. Він повинен бути з хорошого дерева. Необов'язково стіл повинен стояти на кухні. Головне, щоб він був розміщений в центрі тієї кімнати, де збирається вся сім'я. І до нього повинен бути рівний зручний доступ для всіх.

Бажано, щоб він був круглим - це приносить удачу і щастя, а також сприяє взаєморозумінню в родині.

І для залучення багатства він повинен бути завжди чистим.

Підкова

Традиція вішати підкову - дуже давня. Вважається, що над вхідними дверима вона захищає від проникнення в будинок будь-якої негативної енергетики.