Самые модные купальники лета 2022: 5 главных трендов

По мере того, как погода становится теплее, а дни длиннее, многие начинают задумываться о покупке нового купальника - будь то для поездки на море или отдыха на ближайшем водоеме или же у бассейна.
Эти пять моделей купальников будут самыми модными и трендовыми летом 2022, пишет MarieClaire, так что рекомендуем остановить ваш выбор на какой-то из них.
Представьте себе: отдыхая на пляже (или у бассейна, или во дворе, или на крыше... вы понимаете) и любуясь тем, как вода блестит на солнце, вы смотрите вниз и обнаруживаете, что тоже мерцаете. И нет, это не потому, что вы вампир из "Сумерек" - а потому, что вы носите переливающийся или слегка блестящий купальный костюм, как один из великолепных вариантов ниже.
Блестящие купальники будут в моде летом 2022 (triangl.com)
Блестящие купальники будут в моде летом 2022 (frankiesbikinis.com)
Цветочные мотивы очень популярны этим летом. От тропических принтов до ярких цветов и более традиционных, будто луговых узоров, остановитесь и почувствуйте запах цветов в этом сезоне с этими эффектными нарядами.
Обратите внимание на купальники с цветочным принтом (jcrew.com)
Обратите внимание на купальники с цветочным принтом (kaisoswim.com)
Кто сказал, что вязаные и трикотажные ткани подходят исключительно для наших осенне-зимних гардеробов? Этот образ милый, уникальный и роскошно мягкий на ощупь, и он добавит столь необходимую текстуру вашей коллекции купальников.
Не помешает иметь под рукой несколько скромных, похожих на боди купальников на случай, если вы идете на пляж с семьей или коллегами, и очень удобно иметь возможность надеть лишь шорты поверх купальника перед тем, как пойти поесть, выпить или прогуляться по набережной. Чтобы удовлетворить все эти потребности, в этом году набирает популярность боди-купальник - и в самых разных симпатичных стилях!
Купальник-боди элегантен и удобен (thehermoza.com)
Купальник-боди элегантен и удобен (thehermoza.com)
Ищете способ показать больше кожи, не надевая бикини или топ с глубоким вырезом? Рассмотрите варианты с оригинальными вырезами, которые возволят вам выглядеть дерзко и при этом подходят для всех типов телосложения.
Вырезы в этом году на пике моды (gigicbikinis.com)
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