Как у принцессы Дианы: самая модная стрижка этого лета
Сейчас становится популярным современный вариант стрижки, которую в свое время носила принцесса Диана.
Речь идет о стрижке боб-каре, которая станет самой модной летом 2022, сообщает Glamour.
По словам Сьюзи МакГилл, международного художественного директора Rainbow Room, есть причина, по которой культовая стрижка Дианы стала популярной сейчас.
"Диана всегда была иконой стиля, а стрижка боб никогда не выходит из моды. Диана всегда носила стрижку боб, иногда доходя чуть выше скул, а иногда немного удлинняя сзади, но то, что всегда было фишкой Дианы, это глубокий боковой пробор, а также объем и слои в ее волосах", - объясняет Сьюзи.
Прелесть этой прически в том, что если она подстрижена на правильную длину, например, до скул, ее можно оставить, чтобы она красиво отросла, и это может быть стрижка с минимальными затратами на уход.
Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/kaiagerber)
"Если волосы пострижены слоями и сделан боковой пробор, это мгновенно добавит объема и может сделать прическу еще более неприхотливой с точки зрения укладки, поскольку вы можете просто добавить какое-нибудь средство для укладки, чтобы придать дополнительную текстуру вашим волосам, или уложить их феном, чтобы добиться гладкости, как у Дианы", - говорит Сьюзи.
Эксперт по прическам Андреас Уайлд согласен с тем, что современная стрижка Дианы будет актуальна для лета, потому что она такая свежая.
"Это действительно яркий образ, отличная идея для лета. Он такой женственный и в то же время мужественный", - отметил он.
Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/mariahkrey)
Мастер подчеркивает, что слои важны, потому что они открывают лицо. Что касается укладки, сушка феном слоев назад, а затем вперед придает упругость и придает прическе современный вид.
Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/elizabeth_debickiofficial)
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