Как у принцессы Дианы: самая модная стрижка этого лета

По словам Сьюзи МакГилл, международного художественного директора Rainbow Room, есть причина, по которой культовая стрижка Дианы стала популярной сейчас.

"Диана всегда была иконой стиля, а стрижка боб никогда не выходит из моды. Диана всегда носила стрижку боб, иногда доходя чуть выше скул, а иногда немного удлинняя сзади, но то, что всегда было фишкой Дианы, это глубокий боковой пробор, а также объем и слои в ее волосах", - объясняет Сьюзи.

Прелесть этой прически в том, что если она подстрижена на правильную длину, например, до скул, ее можно оставить, чтобы она красиво отросла, и это может быть стрижка с минимальными затратами на уход.

Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/kaiagerber)

"Если волосы пострижены слоями и сделан боковой пробор, это мгновенно добавит объема и может сделать прическу еще более неприхотливой с точки зрения укладки, поскольку вы можете просто добавить какое-нибудь средство для укладки, чтобы придать дополнительную текстуру вашим волосам, или уложить их феном, чтобы добиться гладкости, как у Дианы", - говорит Сьюзи.

Эксперт по прическам Андреас Уайлд согласен с тем, что современная стрижка Дианы будет актуальна для лета, потому что она такая свежая.

"Это действительно яркий образ, отличная идея для лета. Он такой женственный и в то же время мужественный", - отметил он.

Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/mariahkrey)

Мастер подчеркивает, что слои важны, потому что они открывают лицо. Что касается укладки, сушка феном слоев назад, а затем вперед придает упругость и придает прическе современный вид.

Боб как у принцессы Дианы - трендовая стрижка лета 2022 (instagram.com/elizabeth_debickiofficial)