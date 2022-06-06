Наймодніші купальники літа 2022: 5 головних трендів

Трендові купальники на літо 2022:

1. Тканина, яка блищить і виблискує

Уявіть собі: відпочиваючи на пляжі (або біля басейну, або у дворі, або на даху... ви розумієте) і милуючись тим, як вода блищить на сонці, ви дивитеся вниз і виявляєте, що теж мерехтите. І ні, це не тому, що ви вампір з "Сутінків" - а тому, що ви носите купальний костюм, що переливається або злегка блискучий, як один з чудових варіантів нижче.

Блискучі купальники будуть в моді влітку 2022 (triangl.com)

Блискучі купальники будуть в моді влітку 2022 (frankiesbikinis.com)

2. Оригінальні квіткові мотиви

Квіткові мотиви дуже популярні цього літа. Від тропічних принтів до яскравих кольорів і більш традиційних, ніби лугових візерунків, зупиніться і відчуйте запах квітів в цьому сезоні з цими ефектними нарядами.

Зверніть увагу на купальники з квітковим принтом (jcrew.com)

Зверніть увагу на купальники з квітковим принтом (kaisoswim.com)

3. Трикотажні та ребристі тканини

Хто сказав, що в'язані і трикотажні тканини підходять виключно для наших осінньо-зимових гардеробів? Цей образ милий, унікальний і розкішно м'який на дотик, і він додасть таку необхідну текстуру вашій колекції купальників.

Трикотажні купальники в тренді в 2022 році (deta-nyc.com)

Трикотажні купальники в тренді в 2022 році (revelrey.com)

4. Купальники, схожі на боді

Не завадить мати під рукою кілька скромних, схожих на боді купальників на випадок, якщо ви йдете на пляж з сім'єю або колегами, і дуже зручно мати можливість надіти лише шорти поверх купальника перед тим, як піти поїсти, випити або прогулятися по набережній. Щоб задовольнити всі ці потреби, в цьому році набирає популярність боді-купальник - і в самих різних симпатичних стилях!

Купальник-боді елегантний і зручний (thehermoza.com)

Купальник-боді елегантний і зручний (revolve.com)

Купальник-боді елегантний і зручний (thehermoza.com)

5. Грайливі вирізи

Шукаєте спосіб показати більше шкіри, не надягаючи бікіні або топ з глибоким вирізом? Розгляньте варіанти з оригінальними вирізами, які дозволять вам виглядати зухвало і при цьому підходять для всіх типів статури.

Вирізи в цьому році на піку моди (gigicbikinis.com)

Вирізи в цьому році на піку моди (bondiborn.com)

Вирізи в цьому році на піку моди (swiminista.com)