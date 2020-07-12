Самые интересные астрономические явления второй половины 2020: что еще можно увидеть

Самые интересные астрономические явления во второй половине 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Во второй половине 2020 года на небе можно будет увидеть еще много интересного

Первая половина високосного 2020-го года была очень богата на астрономические явления. Коридор затмений, звездопады и даже полный парад планет, который бывает в среднем раз почти в 200 лет. Однако это не все сюрпризы, которые приготовил нам этот год.

Вторая половина года будет не менее насыщенной и интересной. Стоит отметить, что парад планет продлится две недели и до 18 июля можно понаблюдать за небом ночью, при ясной погоде. Каким явлениями мы сможем полюбоваться в этом году, пишет издание "Апостроф".

Полное солнечное затмение

Это затмение состоится 14 декабря, но жители Украины скорее всего не смогут им полюбоваться. Однако можно будет найти онлайн-трансляцию в интернете из Чили, Аргентины или Намибии. Максимальная фаза затмения составит 1,0254, а максимальная длительность полной фазы – 2 минуты 10 секунд.

Метеорные потоки

Звездопады или как их называют ученые, метеорные потоки, можно будет увидеть в августе, ноябре и декабре. Самые яркие и активные Персеиды ожидаются с 9 по 13 августа, Леониды пройдут в ноябре, а Геминиды – 14-15 декабря. Этот метеорный поток обычно не только яркий, но и красочный.

Космический поцелуй

Невооруженным взглядом увидеть это явление будет невозможно и понадобится специальная техника. 21 декабря две планеты, Юпитер и Сатурн, сойдутся на небосводе так близко, как будто они коснутся друг друга. На самом деле между ними будут миллионы километров, но с Земли они будут выглядеть как влюбленная пара в поцелуе.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы поймали загадочные радиосигналы из космоса.

А также рассказывали о том, как легко и безболезненно пережить полный парад планет в июле 2020 года.