ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уникальный парад планет в июле: как пережить этот период правильно

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 08:15
Уникальный парад планет в июле: как пережить этот период правильно
Как пережить полный парад планет 4 июля (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как безопасно пережить период полного парада планет

В июле состоится уникальный парад планет, который будет иметь сильное влияние на процессы и действия. Как объяснили астрологи, этот парад планет – полный, все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону Солнца. Он называется "апульс" и является уникальным, так как подобное явление фиксируют в среднем один раз в 170 лет.

Три планеты выстраиваются в одну линию дважды в год, парад малых планет – один раз в год, пять планет – раз в 19 лет. 4 июля в одну линию встанут Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. В следующий раз подобное явление стоит ожидать в 2161 и 2492 годах, пишет ТСН.

Как объясняют специалисты, такое явление не будет наблюдаться в течение суток, а растянется на две недели. Астрологи утверждают, что это станет временем больших трансформаций и кармических уроков. Стоит внимательно отнестись к тому, что будет происходить в эти дни и не сопротивляться переменам.

Что нужно делать во время парада планет:

  • Пересматривать собственные ценности и приоритеты
  • Учиться и узнавать новое
  • Анализировать прошлое и думать о вынесенных уроках
  • Очищать организм
  • Медитировать и практиковать йогу
  • Молиться тем богам, высшим силам, божествам, в которые верите.

Что делать категорически нельзя:

  • Рисковать и совершать эмоциональные глупости
  • Одалживать или давать взаймы крупные суммы
  • Подписывать очень важные контракты
  • Выяснять отношения
  • Начинать конфликты
  • Конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи связывают парад планет 4 июля с вероятной датой конца света.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины Парад планетастрологияастрономиязатмение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь