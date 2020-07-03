Уникальный парад планет в июле: как пережить этот период правильно

Как пережить полный парад планет 4 июля (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как безопасно пережить период полного парада планет

В июле состоится уникальный парад планет, который будет иметь сильное влияние на процессы и действия. Как объяснили астрологи, этот парад планет – полный, все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону Солнца. Он называется "апульс" и является уникальным, так как подобное явление фиксируют в среднем один раз в 170 лет.

Три планеты выстраиваются в одну линию дважды в год, парад малых планет – один раз в год, пять планет – раз в 19 лет. 4 июля в одну линию встанут Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. В следующий раз подобное явление стоит ожидать в 2161 и 2492 годах, пишет ТСН.

Как объясняют специалисты, такое явление не будет наблюдаться в течение суток, а растянется на две недели. Астрологи утверждают, что это станет временем больших трансформаций и кармических уроков. Стоит внимательно отнестись к тому, что будет происходить в эти дни и не сопротивляться переменам.

Что нужно делать во время парада планет:

Пересматривать собственные ценности и приоритеты

Учиться и узнавать новое

Анализировать прошлое и думать о вынесенных уроках

Очищать организм

Медитировать и практиковать йогу

Молиться тем богам, высшим силам, божествам, в которые верите.

Что делать категорически нельзя:

Рисковать и совершать эмоциональные глупости

Одалживать или давать взаймы крупные суммы

Подписывать очень важные контракты

Выяснять отношения

Начинать конфликты

Конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи связывают парад планет 4 июля с вероятной датой конца света.

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Автор: Styler