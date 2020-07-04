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Парад планет 2020: все подробности об уникальном и редком явлении

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 13:25
Парад планет 2020: все подробности об уникальном и редком явлении
Парад планет 2020 (pixabay.com)

Украинцы уже сегодня смогут наблюдать уникальное явление

Сегодня, 4 июля, будет происходить крайне редкое астрономическое явление на уровне всей солнечной системы - парад планет. Событие такой важности происходит примерно раз в 170 лет.

Парад планет - явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Планеты в этот период становятся доступны для наблюдателей с Земли. Два раза в год происходит выстраивание в линию трех планет. Четыре планеты сходят в одну линию примерно раз в год. А пять - раз в 19 лет.

Главной особенностью парада планет, который состоится уже сегодня, будет то, что абсолютно все планеты нашей солнечной системы выстроятся в одну линию. Событие такого масштаба последний раз происходило в 1982 году.

4 июля в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а утром - Венеру. Остальные планеты увидеть невооруженным взглядом не выйдет. Следующий раз ожидается в 2161 и 2492 годах.

К слову, парад планет бывает малым, большим и полным. Также различаются "видимые" и "невидимые" парады планет солнечной системы. Видимый парад планет - это когда пять ярких планет в своем движении подходят друг к другу на близкое расстояние и становятся видны в одно время в небольшом секторе неба.

Мы писали, как правильно пережить уникальный парад планет.

А также о том, что астрологи связывают парад планет 4 июля с вероятной датой конца света.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Парад планет
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