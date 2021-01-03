Найбільші помилки, які призводять до псування продуктів: перевірте холодильник

Які помилки призводять до псування продуктів (Фото: freepik.com)

Харчові продукти потрібно правильно зберігати та знати всі нюанси для кожного з них. Понад 40% продуктів відправляються в сміттєвий кошик саме через неправильне зберігання.

Які саме помилки призводять до псування продуктів і як правильно зберігати найпопулярніші з них, повідомляється в матеріалі Ukr.Media.

Ковбаса і сирі продукти

Зберігати їх в поліетилені категорично не можна. Вдома їх потрібно відразу звільнити від харчового поліетилену і тільки після цього відправляти в холодильник. Інакше вже через два-три дні на поверхні почнуть розмножуватися хвороботворні мікроби – задовго до появи неприємного запаху. Оптимальне упаковування для таких продуктів – у папері.

Зелень

За звичкою ми відправляємо зелень в ящик з овочами. Але це неправильно, оскільки в кращому разі вона стане просто млявою, а в гіршому – підмороженою і зіпсованою. Найкраще для зелені – це склянка або банка з водою, куди зелень потрібно помістити корінням вниз, а зверху прикрити пакетом. Це потрібно для циркуляції повітря.

Помідори

Більшість господарів помідори зберігають в холодильнику і це найпоширеніша помилка. Помідори потрібно зберігати в кімнатній температурі, оскільки вони залишаються свіжими та твердими не менше одного тижня.

Хліб

Ще одна типова помилка. В целофані відбувається виділення конденсату, і вже через три дні хліб починає пліснявіти. Краще за все використовувати для зберігання хліба лляне полотно.

Яблука в нижніх ящиках холодильника

Фрукти можуть виділяти етилен, що сприяє передчасному дозріванню плодів. Зберігати яблука рекомендується окремо від інших продуктів, у пакеті з маленькими дірочками.

Теплі страви в холодильнику

Багато людей впевнені, що якщо теплий суп поставити в холодильник, то це може порушити роботу електроприладу. Однак це не так. Сучасні холодильники з функцією самозаморожування можуть зберігати й теплі продукти та ефективно їх охолоджувати. Якщо ж чекати, поки суп охолоне на плиті до кімнатної температури, в ньому почнуть відбуватися процеси бродіння і розмноження хвороботворних бактерій. А вживання такої страви призведе до шлункових захворювань.

Яйця

Їх обов'язково потрібно зберігати в холодильнику. Мало того – зберігати їх треба в картонній упаковці, а не в пластикових контейнерах. Таке упаковування вбирає сторонні запахи. Експерти радять зберігати яйця не на поличках у дверях, а всередині самого холодильника.

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