Найбільші помилки, які призводять до псування продуктів: перевірте холодильник

Харчові продукти потрібно правильно зберігати та знати всі нюанси для кожного з них. Понад 40% продуктів відправляються в сміттєвий кошик саме через неправильне зберігання.
Які саме помилки призводять до псування продуктів і як правильно зберігати найпопулярніші з них, повідомляється в матеріалі Ukr.Media.
Зберігати їх в поліетилені категорично не можна. Вдома їх потрібно відразу звільнити від харчового поліетилену і тільки після цього відправляти в холодильник. Інакше вже через два-три дні на поверхні почнуть розмножуватися хвороботворні мікроби – задовго до появи неприємного запаху. Оптимальне упаковування для таких продуктів – у папері.
За звичкою ми відправляємо зелень в ящик з овочами. Але це неправильно, оскільки в кращому разі вона стане просто млявою, а в гіршому – підмороженою і зіпсованою. Найкраще для зелені – це склянка або банка з водою, куди зелень потрібно помістити корінням вниз, а зверху прикрити пакетом. Це потрібно для циркуляції повітря.
Більшість господарів помідори зберігають в холодильнику і це найпоширеніша помилка. Помідори потрібно зберігати в кімнатній температурі, оскільки вони залишаються свіжими та твердими не менше одного тижня.
Ще одна типова помилка. В целофані відбувається виділення конденсату, і вже через три дні хліб починає пліснявіти. Краще за все використовувати для зберігання хліба лляне полотно.
Фрукти можуть виділяти етилен, що сприяє передчасному дозріванню плодів. Зберігати яблука рекомендується окремо від інших продуктів, у пакеті з маленькими дірочками.
Багато людей впевнені, що якщо теплий суп поставити в холодильник, то це може порушити роботу електроприладу. Однак це не так. Сучасні холодильники з функцією самозаморожування можуть зберігати й теплі продукти та ефективно їх охолоджувати. Якщо ж чекати, поки суп охолоне на плиті до кімнатної температури, в ньому почнуть відбуватися процеси бродіння і розмноження хвороботворних бактерій. А вживання такої страви призведе до шлункових захворювань.
Їх обов'язково потрібно зберігати в холодильнику. Мало того – зберігати їх треба в картонній упаковці, а не в пластикових контейнерах. Таке упаковування вбирає сторонні запахи. Експерти радять зберігати яйця не на поличках у дверях, а всередині самого холодильника.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт здивувала відповіддю про те, скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу.
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