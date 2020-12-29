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Эксперт рассказал, как выбрать хорошее шампанское на новогодний стол

Вторник 29 декабря 2020 10:29
Эксперт рассказал, как выбрать хорошее шампанское на новогодний стол
Сколько стоит хорошее шампанское в Украине (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Приближается новогодняя ночь и многие хотят поставить на праздничный стол хорошее и качественное шампанское. Сомелье Дмитрий Сидоренко рассказал украинцам, как выбрать хорошее игристое для праздничного случая. По его словам, на маркировку вы можете не обращать внимания, но сделайте акцент на цену. Качественный напиток не будет стоить меньше 100 гривен.

"Надо иметь доверие к производителю. В Украине есть несколько производителей, которые хорошо зарекомендовали себя", – рассказал сомелье "Обозревателю".

Эксперт отмечает, что минимальная цена игристого вина приемлемого качества – около 100 гривен, "столового немного меньше". Но любые вина дешевле 100 гривен настоятельно не рекомендуется покупать. Можете просто испортить себе праздник.

Сомелье рассказал, что означает детское шампанское, которое вы часто можете увидеть на полках магазинов. На самом деле - это просто газированный напиток на основе сока.

Эксперт советует обращать внимание на производителя и на состав продукта. Если производитель известен, а в составе, кроме сока, нет многочисленных искусственных компонентов, детское шампанское является вполне приемлемым напитком.

Как мы ранее сообщали, журналисты выяснили, какие продукты питания категорически не стоит покупать, чтобы не отравиться и не испортить себе праздник.

Как мы ранее писали, украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол.

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