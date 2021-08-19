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В самую красивую станцию метро Киева запустили дрон: от этого видео перехватывает дух

Автор: Светлана Мащенко

В одну из самых красивых станций метро в мире - киевские "Золотые ворота" запустили дрон, которые пролетел по залам, эскалаторам, вестибюлям, перронам показав, что Киевскому метрополитену есть чем гордиться.

Кадры опубликовала в Facebook замначальника метрополитена Наталка Макогон.

"Золотые ворота" - фантастически красивая станция и, кстати, одна из самых глубоких. Полетели, посмотрим", - подписала кадры Наталка.

Красивейшая станция оформлена в стиле древнерусских белокаменных княжеских палат.

Дрон залетел в зал с кассами, пронесся по эскалаторам, состоящим из двух частей, покружил вестибюлями, сделанными в форме купола, выложенными мозаикой

На кадрах ярко показаны надземный и промежуточный (между эскалаторами) зал и яркий подземный с круглыми колоннами, украшенный огромными люстрами.

В декоративном оформлении использовали мозаичные панно, которые рассказывают об истории Киевской Руси. Пол выложен из плит темно-серого гранита.

Видео: Метро "Золотые ворота" (facebook.com/natalka.makogon)

Не просто станция метро, а культурное наследие

С 2011 года станция имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия", памятника архитектуры и градостроительства, монументального искусства.

В январе 2013 года по версии газеты The Daily Telegraph станция вошла в список 22 самых красивых станций Европы.

В 2014 году, по версии английского издательства Guardian, станция "Золотые ворота" попала в список 12 красивейших станций мира.

Ранее мы показывали на фото и видео, как в метро Киева работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения.

Также мы писали, как менялся Киев за 30 лет Независимости.

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