В самую красивую станцию метро Киева запустили дрон: от этого видео перехватывает дух

В одну из самых красивых станций метро в мире - киевские "Золотые ворота" запустили дрон, которые пролетел по залам, эскалаторам, вестибюлям, перронам показав, что Киевскому метрополитену есть чем гордиться.
Кадры опубликовала в Facebook замначальника метрополитена Наталка Макогон.
"Золотые ворота" - фантастически красивая станция и, кстати, одна из самых глубоких. Полетели, посмотрим", - подписала кадры Наталка.
Красивейшая станция оформлена в стиле древнерусских белокаменных княжеских палат.
Дрон залетел в зал с кассами, пронесся по эскалаторам, состоящим из двух частей, покружил вестибюлями, сделанными в форме купола, выложенными мозаикой
На кадрах ярко показаны надземный и промежуточный (между эскалаторами) зал и яркий подземный с круглыми колоннами, украшенный огромными люстрами.
В декоративном оформлении использовали мозаичные панно, которые рассказывают об истории Киевской Руси. Пол выложен из плит темно-серого гранита.
Видео: Метро "Золотые ворота" (facebook.com/natalka.makogon)
С 2011 года станция имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия", памятника архитектуры и градостроительства, монументального искусства.
В январе 2013 года по версии газеты The Daily Telegraph станция вошла в список 22 самых красивых станций Европы.
В 2014 году, по версии английского издательства Guardian, станция "Золотые ворота" попала в список 12 красивейших станций мира.
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