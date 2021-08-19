У найкрасивішу станцію метро Києва запустили дрон: від цього відео перехоплює дух

"Золоті ворота" - фантастично красива станція і, до речі, одна з найглибших. Полетіли, подивимося", - підписала кадри Наталка.

Красива станція оформлена в стилі давньоруських білокам'яних князівських палат.

Дрон залетів у зал з касами, пронісся ескалаторами, що складаються з двох частин, покружляв вестибюлями, зробленими у формі купола, викладеними мозаїкою.

На кадрах яскраво показані надземний і проміжний (між ескалаторами) зал і яскравий підземний з круглими колонами, прикрашений величезними люстрами.

У декоративному оформленні використовували мозаїчні панно, які розповідають про історію Київської Русі. Підлога викладена з плит темно-сірого граніту.

Відео: Метро "Золоті ворота" (facebook.com/natalka.makogon)

Не просто станція метро, а культурна спадщина

З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об'єкт культурної спадщини", пам'ятки архітектури та містобудування, монументального мистецтва.

У січні 2013 року за версією газети The Daily Telegraph станція увійшла до списку 22 найкрасивіших станцій Європи.

У 2014 році, за версією англійського видавництва Guardian, станція "Золоті ворота" потрапила в список 12 найкрасивіших станцій світу.