Samsung випустила спеціальний маячок, який спростить пошук домашніх улюбленців та речей (фото)

Компанія представила друге покоління свого трекера для відстеження речей Galaxy SmartTag. Цей новий варіант має довгасту форму з великим отвором, що робить його зручнішим для кріплення до ременів сумок, рюкзаків та ключів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційні новини на сайті компанії Samsung.
Поліпшено і надійність пристрою. У його дизайні додані металеві елементи, і корпус захищений за стандартом IP67 від вологи та пилу. Тепер його можна використовувати навіть для відстеження домашніх тварин, просто закріпивши на нашийнику. У програмі на смартфоні доступний спеціальний режим контролю переміщень.
Для пошуку Galaxy SmartTag 2 використовується як Bluetooth Low Energy, так і надширокосмуговий зв'язок UWB. Це дозволяє використовувати функцію Compass View, яка спрямовує на місце розташування трекера за допомогою стрілок на екрані смартфона (з сумісними флагманами).
Функція Lost Mode дозволяє швидко знайти власника маячка, зчитуючи його контакти за допомогою торкання смартфона. Ця технологія працює через NFC. Навіть без підзарядки Galaxy SmartTag 2 працює до 500 днів у звичайному режимі та до 700 днів із включеним режимом енергозбереження.
Ці маячки можуть бути підключені лише до смартфонів Samsung, і при зміні телефону Galaxy SmartTag 2 автоматично повторно синхронізує ваш гаджет Galaxy з обліковим записом. Усі дані, як і раніше, залишаються зашифрованими.
Galaxy SmartTag 2 з'явиться на глобальному ринку 11 жовтня і буде доступний у чорному та білому кольорах за ціною 30 доларів (1100 гривень). Доповнити покупку можна силіконовим чохлом.
Раніше ми повідомляли, що Samsung представила нову лінійку гаджетів FE.
А ще ми писали, що екс-співробітники Apple показали гаджет, який колись зможе замінити смартфон.