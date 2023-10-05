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Samsung выпустила специальный маячок, который упростит поиск домашних питомцев и вещей (фото)

Трекер от Samsung для поиска предметов (коллаж: Styler)
Автор: Павел Колесник

Компания представила второе поколение своего трекера для отслеживания вещей Galaxy SmartTag. Этот новый вариант имеет продолговатую форму с большим отверстием, что делает его более удобным для крепления к ремням сумок, рюкзаков и ключей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальные новости на сайте компании Samsung.

Улучшена и надежность устройства. В его дизайне добавлены металлические элементы и корпус защищен по стандарту IP67 от влаги и пыли. Теперь его можно использовать даже для отслеживания домашних животных, просто закрепив на ошейнике. В приложении на смартфоне доступен специальный режим контроля перемещений.

Для поиска Galaxy SmartTag 2 используется как Bluetooth Low Energy, так и сверхширокополосная связь UWB. Это позволяет использовать функцию Compass View, направляющую на местоположение трекера с помощью стрелок на экране смартфона (с совместимыми флагманами).

Трекер для поиска предметов (фото: Samsung)

Функция Lost Mode позволяет быстро найти владельца маячка, считывая его контакты с помощью касания смартфона. Эта технология работает через NFC. Даже без подзарядки Galaxy SmartTag 2 работает до 500 дней в обычном режиме и до 700 дней с включенным режимом энергосбережения.

Эти маячки могут быть подключены только к смартфонам Samsung, и при смене телефона Galaxy SmartTag 2 автоматически повторно синхронизирует ваш гаджет Galaxy с аккаунтом. Все данные по-прежнему остаются зашифрованными.

Galaxy SmartTag 2 появится на глобальном рынке 11 октября и будет доступен в черном и белом цветах по цене 30 долларов (1100 гривен). Дополнить покупку можно силиконовым чехлом.

Ранее мы сообщали, что Samsung представила новую линейку гаджетов FE.

А еще мы писали, что экс-сотрудники Apple показали гаджет, который когда-нибудь сможет заменить смартфон.

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