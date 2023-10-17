Samsung випустила два найбюджетніші смартфони лінійки A: ціни та характеристики

Компанія Samsung представила нові бюджетні смартфони в лінійці Galaxy A, а саме Galaxy A05 і Galaxy A05s. Ці моделі відрізняються привабливим співвідношенням вартості та характеристик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про технології Gizmochina .

Першою країною, де Galaxy A05 та A05s надійшли у продаж, стали Філіппіни. Там Galaxy A05 пропонується у чорному та сріблястому кольорах за ціною приблизно 100 доларів. Galaxy A05s можна придбати в чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.

Порівнявши новий Galaxy A05 з минулорічною лінійкою, можна відзначити значне покращення продуктивності, включаючи підтримку швидкого заряджання. Також новинка отримала збільшену діагональ екрану та покращену роздільну здатність селфі-камери, а дизайн задньої панелі трохи змінено.

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