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Samsung выпустила два самых бюджетных смартфона линейки A: цены и характеристики

Представлены новые бюджетные смартфоны от Samsung (фото: Samsung)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung представила новые бюджетные смартфоны в линейке Galaxy A, а именно Galaxy A05 и Galaxy A05s. Эти модели отличаются привлекательным соотношением стоимости и характеристик.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях Gizmochina.

Характеристики Galaxy A05

  • 6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей
  • процессор Helio G85
  • оперативная память: 4 ГБ
  • накопитель: 64 ГБ/128 ГБ
  • аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт
  • селфи-камера: 8 МП
  • основная камера: 50 МП+2 МП (глубина)
  • две SIM-карты
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • слот для карт памяти microSD
  • разблокирование лицом
  • USB-C
  • 3,5 мм разъем для наушников
  • ОС: Android 13 с интерфейсом One UI
  • размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм
  • вес: 195 грамм

Камеры в Galaxy A05 (фото: Samsung)

Характеристики Galaxy A05s

  • 6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей
  • процессор Snapdragon 680
  • оперативная память: 4 ГБ
  • накопитель: 128 ГБ
  • аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт
  • селфи-камера: 8 МП
  • основная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро)
  • две SIM-карты
  • 4G VoLTE
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • сканер отпечатков пальцев на боковой панели
  • слот для карт памяти microSD
  • разблокирование лицом
  • USB-C
  • 3,5 мм разъем для наушников
  • ОС: Android 13 с интерфейсом One UI
  • размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм
  • вес: 194 грамм

Камеры в Galaxy A05s (фото: Samsung)

Сравнив новый Galaxy A05 с прошлогодней линейкой, можно отметить значительное улучшение производительности, включая поддержку быстрой зарядки. Также новинка получила увеличенную диагональ экрана и улучшенное разрешение селфи-камеры, а дизайн задней панели несколько изменен.

Samsung представила смартфоны в четырех цветах (фото: Samsung)

Первой страной, где Galaxy A05 и A05s поступили в продажу, стали Филиппины. Там Galaxy A05 предлагается в черном и серебристом цветах по цене примерно 100 долларов. Galaxy A05s можно приобрести в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.

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