Samsung выпустила два самых бюджетных смартфона линейки A: цены и характеристики

Характеристики Galaxy A05

6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей

процессор Helio G85

оперативная память: 4 ГБ

накопитель: 64 ГБ/128 ГБ

аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт

селфи-камера: 8 МП

основная камера: 50 МП+2 МП (глубина)

две SIM-карты

Wi-Fi

Bluetooth

слот для карт памяти microSD

разблокирование лицом

USB-C

3,5 мм разъем для наушников

ОС: Android 13 с интерфейсом One UI

размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм

вес: 195 грамм

Камеры в Galaxy A05 (фото: Samsung)

Характеристики Galaxy A05s

6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей

процессор Snapdragon 680

оперативная память: 4 ГБ

накопитель: 128 ГБ

аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт

селфи-камера: 8 МП

основная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро)

две SIM-карты

4G VoLTE

Wi-Fi

Bluetooth

сканер отпечатков пальцев на боковой панели

слот для карт памяти microSD

разблокирование лицом

USB-C

3,5 мм разъем для наушников

ОС: Android 13 с интерфейсом One UI

размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм

вес: 194 грамм

Камеры в Galaxy A05s (фото: Samsung)

Сравнив новый Galaxy A05 с прошлогодней линейкой, можно отметить значительное улучшение производительности, включая поддержку быстрой зарядки. Также новинка получила увеличенную диагональ экрана и улучшенное разрешение селфи-камеры, а дизайн задней панели несколько изменен.

Samsung представила смартфоны в четырех цветах (фото: Samsung)

Первой страной, где Galaxy A05 и A05s поступили в продажу, стали Филиппины. Там Galaxy A05 предлагается в черном и серебристом цветах по цене примерно 100 долларов. Galaxy A05s можно приобрести в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.