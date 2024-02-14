Samsung розробляє смартфон-гармошку, яку може випустити вже цього року: перші подробиці

Samsung збирається представити інноваційний тип смартфонів - смартфон-гармошку. Екран цього пристрою розділений на три частини та має два місця для складання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про технології Tom's Guide .

Що відомо на даний момент

Чутки про можливу розробку такого пристрою тривають уже багато років. Підтвердженням стали патенти, зареєстровані південнокорейською корпорацією, а також продемонстрований робочий концепт, доступний на відео нижче.

Таким чином було очевидно, що компанія рухається в цьому напрямку. Однак дивним став факт, що подібний телефон може з'явитися на ринку так швидко.

На даний момент відомо трохи про можливості передбачуваного смартфона-гармошки. Наприклад, в патенті зазначається, що завдяки датчикам у шарнірах пристрою він здатний визначати стан екрану. Ця інновація дозволить пристрою відображати контент лише на активних дисплеях, стверджує видання Tom's Guide.

Патент Samsung на щось на зразок смартфона-гармошки (фото: Patently Apple)

Можливо, квапливий випуск такого революційного телефону пов'язаний із конкуренцією від Huawei, яка є головним суперником Samsung у багатьох регіонах. Згідно з інформацією від інсайдера, китайська компанія також працює над аналогічним пристроєм і, ймовірно, представить його у другій половині 2024 року.