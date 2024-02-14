Samsung разрабатывает смартфон-гармошку, которую может выпустить уже в этом году: первые подробности

Samsung собирается представить инновационный тип смартфонов - смартфон-гармошку. Экран этого устройства разделен на три части и имеет два места для складывания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про технологии Tom's Guide .

Что известно на данный момент

Слухи о возможной разработке подобного устройства длятся уже многие годы. Подтверждением послужили патенты, зарегистрированные южнокорейской корпорацией, а также продемонстрированный рабочий концепт, доступный на видео ниже.

Таким образом, было очевидно, что компания движется в этом направлении. Однако, удивительным стал факт, что подобный телефон может появиться на рынке так скоро.

На данный момент известно немного о возможностях предполагаемого смартфона-гармошки. Например, в патенте отмечается, что благодаря датчикам в шарнирах устройства он способен определять состояние экрана. Эта инновация позволит устройству отображать контент только на активных дисплеях, утверждает издание Tom’s Guide.

Патент Samsung на нечто вроде смартфона-гармошки (фото: Patently Apple)

Возможно, торопливый выпуск такого революционного телефона связан с конкуренцией от Huawei, которая является главным соперником Samsung во многих регионах. Согласно информации от инсайдера, китайская компания также работает над аналогичным устройством и, вероятно, представит его во второй половине 2024 года.