Samsung різко призупинила випуск оновлення Android 15: названо причину

Після кількох місяців очікування компанія Samsung нарешті випустила оновлення One UI 7 минулого тижня. Однак тепер, схоже, вона призупинила глобальне розгортання прошивки на базі Android 15 для пристроїв Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Як повідомляється, після початку поширення оновлення 7 квітня в ньому було виявлено "серйозний баг". За словами Ice Universe, користувачі в Південній Кореї почали скаржитися на проблеми з розблокуванням пристроїв після встановлення оновлення, через що Samsung вирішила тимчасово призупинити його поширення.

Наразі Samsung офіційно не визнала наявність проблеми і не підтвердила зупинку оновлення. Спочатку передбачалося, що баг зачепив тільки моделі Galaxy S24 з чипом Exynos 2400. Інсайдер Тарун Ватс зазначив, що компанія навіть видалила прошивку з серверів OTA.

Однак свіжіші повідомлення вказують, що оновлення також було призупинено для версій Galaxy S24 з процесором Snapdragon, які продаються в США та інших країнах. Користувачі побоюються, що пауза може вплинути і на графік релізу One UI 7 для старіших пристроїв, таких як серія Galaxy S23.

Якщо ви вже встановили One UI 7 на свій пристрій, найімовірніше, ви отримаєте додаткове оновлення, що усуває знайдену помилку.