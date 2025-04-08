Samsung почала масштабне оновлення до Android 15. Перевірте, чи є ваш смартфон у списку

Поширення оновлення One UI 7 офіційно стартувало, але багатьом користувачам ще доведеться трохи почекати. На офіційному форумі Samsung компанія опублікувала графік, в якому вказані майже 50 пристроїв Galaxy, які отримають оновлення протягом найближчих двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Йдеться про найрізноманітніші моделі - від флагманів минулого покоління до пристроїв середньої цінової категорії та нішевих гаджетів. Цей список став найдокладнішим з усіх, опублікованих раніше, і не включає шість моделей, які почали отримувати оновлення вже сьогодні.

Згідно з графіком, Samsung планує поширювати оновлення до червня 2025 року. Оновлення виходитимуть поетапно: вісім пристроїв отримають One UI 7 у квітні, інші - у травні та червні.

Які пристрої отримають оновлення One UI 7

Квітень 2025:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Травень 2025:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy A16

Galaxy Quantum5

Galaxy Quantum4

Червень 2025 року:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy Quantum3

Galaxy Jump3

Galaxy Jump2

Galaxy Buddy3

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Варто зазначити, що порядок пристроїв у списку не обов'язково означає порядок їхнього оновлення. Також не виключено, що в майбутньому Samsung додасть ще більше моделей - зокрема з лінійок Galaxy F, Galaxy M, інших планшетів і смартфонів серії Galaxy A.