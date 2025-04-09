Samsung припинила підтримку культового смартфона: що тепер робити користувачам

Що відомо

Оновлена сторінка Security Updates від Samsung більше не згадує Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra у списку пристроїв, які отримують щоквартальні оновлення безпеки (за даними Android Authority). Зазвичай в останній рік підтримки Samsung переводить пристрої на щоквартирний цикл оновлень.

Galaxy S20 FE і серія Note 20, як і раніше, залишаються в списку - вони вийшли пізніше, у 2020 році. Найімовірніше, ці пристрої отримуватимуть оновлення ще два квартали, після чого підтримка для них також завершиться.

Galaxy S20 запускався з Android 10 і оболонкою One UI 2.1. Останнім великим оновленням для нього став Android 13 з One UI 5.1, випущений наприкінці 2022 року. З огляду на наступні два роки оновлень безпеки, Samsung цілком гідно підтримувала свій флагман 2020 року.

Оскільки Galaxy S20 і Note 20 мають схожу "начинку", Samsung могла б ще трохи продовжити підтримку S20. Але десь потрібно було провести межу.

Galaxy S20 став знаковим для Samsung, адже саме з ним дебютувала модель Ultra, а також функція 100-кратного "космічного" зуму - Space Zoom, що викликала чимало обговорень.

Закінчення підтримки Galaxy S20 не означає, що ви зобов'язані негайно купувати новий смартфон. Але якщо ви досі використовуєте флагман 2020 року як основний пристрій, можливо, настав час подумати про оновлення.