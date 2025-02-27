Samsung представить нові моделі Galaxy A з рекордними роками оновлень: подробиці

Німецький технопортал WinFuture показав зображення Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 і Galaxy A56. Вони відповідають попереднім витокам і даним сертифікаційних органів. Судячи зі знімків, усі три смартфони отримали плоскі рамки, виступ Key Island для кнопок живлення і гучності, а також однаковий вертикально розташований блок камер.

Однак у Galaxy A36 і A56 є отвори в екрані для фронтальної камери, тоді як Galaxy A26 оснащений краплеподібним вирізом.

Характеристики Galaxy A

Також WinFuture опублікував повні специфікації всіх трьох моделей. Усі пристрої оснащені 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц (роздільна здатність 2340×1080 пікселів), акумулятором на 5 000 мА/год і захистом від води та пилу за стандартом IP67.

Однак Galaxy A36 і A56 підтримують дротову зарядку потужністю 45 Вт, тоді як в A26 - лише 25 Вт. Фактично, ці моделі заряджаються навіть швидше, ніж базовий Galaxy S25.

Galaxy A56 - найпотужніша модель у лінійці. Він отримав захисне скло Gorilla Glass Victus, продуктивний чип Exynos 1580, 8 ГБ оперативної пам'яті, потрійну камеру 50МП + 12МП + 5МП і 12-МП фронтальну камеру.

Samsung Galaxy A56 (фото: WinFuture)

Galaxy A36 оснащений склом Gorilla Glass 7, процесором Snapdragon 6 Gen 3, 6 або 8 ГБ ОЗП, аналогічною основною камерою (50МП + 8МП + 5МП) і селфі-камерою на 12 МП.

Samsung Galaxy A36 (фото: WinFuture)

Galaxy A26 - найпростіша модель серії. Він отримав неназвану версію захисного скла Gorilla Glass, бюджетний чіп Exynos 1380, 6 або 8 ГБ ОЗП, камери 50 МП + 8 МП + 2 МП і 13-МП фронтальний сенсор.

Samsung Galaxy A26 (фото: WinFuture)

На відміну від старших моделей з підекранним сканером відбитків пальців, тут використовується бічний сканер. Однак є й перевага: схоже, що це єдина модель у лінійці з підтримкою карт пам'яті microSD.

За даними WinFuture, ціни в Європі залишаться на рівні попередніх поколінь:

Galaxy A26 - 313 доларів (13 050 гривень)

Galaxy A36 - 397 доларів (16 550 гривень)

Galaxy A56 - 502 долари (20 920 гривень)

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