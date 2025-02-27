Samsung представит новые модели Galaxy A с рекордными годами обновлений: подробности

Немецкий технопортал WinFuture показал изображения Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Они соответствуют предыдущим утечкам и данным сертификационных органов. Судя по снимкам, все три смартфона получили плоские рамки, выступ Key Island для кнопок питания и громкости, а также одинаковый вертикально расположенный блок камер.

Однако у Galaxy A36 и A56 есть отверстия в экране для фронтальной камеры, тогда как Galaxy A26 оснащен каплевидным вырезом.

Характеристики Galaxy A

Также WinFuture опубликовал полные спецификации всех трех моделей. Все устройства оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц (разрешение 2340×1080 пикселей), аккумулятором на 5 000 мА/ч и защитой от воды и пыли по стандарту IP67.

Однако Galaxy A36 и A56 поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт, тогда как у A26 - всего 25 Вт. Фактически, эти модели заряжаются даже быстрее, чем базовый Galaxy S25.

Galaxy A56 - самая мощная модель в линейке. Он получил защитное стекло Gorilla Glass Victus, производительный чип Exynos 1580, 8 ГБ оперативной памяти, тройную камеру 50МП + 12МП + 5МП и 12-МП фронтальную камеру.

Samsung Galaxy A56 (фото: WinFuture)

Galaxy A36 оснащен стеклом Gorilla Glass 7, процессором Snapdragon 6 Gen 3, 6 или 8 ГБ ОЗУ, аналогичной основной камерой (50МП + 8МП + 5МП) и селфи-камерой на 12 МП.

Samsung Galaxy A36 (фото: WinFuture)

Galaxy A26 - самая простая модель серии. Он получил неназванную версию защитного стекла Gorilla Glass, бюджетный чип Exynos 1380, 6 или 8 ГБ ОЗУ, камеры 50МП + 8МП + 2МП и 13-МП фронтальный сенсор.

Samsung Galaxy A26 (фото: WinFuture)

В отличие от старших моделей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, здесь используется боковой сканер. Однако есть и преимущество: похоже, что это единственная модель в линейке с поддержкой карт памяти microSD.

По данным WinFuture, цены в Европе останутся на уровне предыдущих поколений:

Galaxy A26 - 313 долларов (13 050 гривен)

Galaxy A36 - 397 долларов (16 550 гривен)

Galaxy A56 - 502 доллара (20 920 гривен)

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