Samsung представила нову лінійку гаджетів FE. Що в них нового та яка ціна

Galaxy S23 FE

Пристрій отримав впізнаваний дизайн, захист від вологи IP68 і плоский екран розміром 6,4 дюйми з технологією Dynamic AMOLED 2X, FHD+ роздільною здатністю та підтримкою частот оновлення від 60 Гц до 120 Гц.

Зовнішній вигляд пристрою (скриншот: Samsung)

Чіп виробник не назвав, зазначивши лише, що він виготовлений за 4-нм техпроцесом. Найімовірніше, це Snapdragon 8 Gen 1 або Exynos 2200 - залежно від ринку. У гаджеті передбачено 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті, але слота для розширення пам'яті немає.

Основна камера на 50 Мп, ширококутна - на 10 Мп (з кутом огляду 123°), телеоб'єктив - на 8 Мп із трикратним оптичним зумом. На дисплеї пристрою вбудована селфі-камера на 10 Мп.

Мегапікселі камер Samsung Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Батарея має ємність 4500 мА/год і підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт (зарядити від 0 до 50% займе 30 хвилин). Також є бездротове підживлення. Серед функцій зв'язку є Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і NFC.

Габарити телефону становлять 158×76,5×8,2 мм, а вага - 209 грам. Корпус та деякі внутрішні компоненти виготовлені з перероблених матеріалів, включаючи алюміній, скло та пластик, отриманий з утилізованих рибальських сіток, бочок та ПЕТ-пляшок.

Корпус та компоненти Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Galaxy S23 FE працює на базі Android 13 із прошивкою One UI 5.1. Samsung традиційно обіцяє 4 великі оновлення ОС та 5-річну підтримку патчами безпеки.

Ціна на смартфон починається з 599 доларів (21 930 гривень), а початок продажів у низці країн заплановано на 5 жовтня.

Galaxy Tab S9 FE

Лінійка Galaxy Tab S9 FE представлена двома моделями: Tab S9 FE з 10,9-дюймовим дисплеєм та Tab S9 FE+ з 12,4-дюймовим екраном. Обидва варіанти доступні як з Wi-Fi, так і 5G підтримкою.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Ці пристрої обладнані IPS-дисплеями з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц, а також підтримкою технології Vision Booster для покращення якості картинки на сонці. Звуковий супровід забезпечується двома динаміками за допомогою Dolby Atmos.

Усередині смартфонів знаходиться процесор Exynos 1380 з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті для Tab S9 FE і 8 або 12 ГБ для FE+. Вбудований накопичувач доступний у варіантах 128 ГБ або 256 ГБ і може бути розширений картами пам'яті microSD.

Що стосується камер, обидва планшети оснащені надширококутною фронтальною камерою на 12 Мп з кутом огляду 120° і основним заднім модулем на 8 Мп. Модель Tab S9 FE+ також пропонує додатковий модуль із 8 Мп для суперширококутних знімків.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Місткість акумуляторів становить 8 000 мА/год для Tab S9 FE і 10 000 мА/год для FE+. Обидва пристрої підтримують швидке заряджання до 45 Вт, але адаптер в комплект не входить.

Обидва планшети мають клас захисту IP68 і поставляються в комплекті зі стілусом S Pen, який також стійкий до води та пилу. Початкова ціна Tab S9 FE в Європі становить 529 євро (20 400 гривень), а для Tab S9 FE + - 699 євро (26 900 гривень). Версії з 5G підтримкою коштують на 100 євро дорожче.

В комплекті також є стілус S Pen (скриншот: Samsung)

Galaxy Buds FE

Бездротові навушники Galaxy Buds FE від Samsung стали найдоступнішими з початковою ціною 109 євро (близько 4 230 гривень). Вони пропонують активне шумозаглушення (ANC) і використовують Bluetooth 5.2 для автоматичного перемикання між сполученими пристроями.

Бездротові навушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)

Навушники підтримують аудіокодеки AAC і SBC, а управління ними здійснюється сенсорно. Кожен вкладиш обладнаний трьома мікрофонами: двома зовнішніми і одним внутрішнім.

Щодо автономності, заявлено до 6 годин роботи з увімкненим шумоподавленням та до 21 годин із врахуванням заряду від футляра.

Galaxy Buds FE доступні в графітовому і білому кольорах. У комплекті є три силіконові насадки різного розміру і два додаткові ущільнювачі для кращої фіксації у вушній раковині.

Навушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)