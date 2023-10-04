Samsung представила новую линейку гаджетов FE. Что у них нового и какая цена

Galaxy S23 FE

Устройство получило узнаваемый дизайн, защиту от влаги IP68 и плоский экран размером 6,4 дюйма с технологией Dynamic AMOLED 2X, FHD+ разрешением и поддержкой частот обновления от 60 Гц до 120 Гц.

Внешний вид устройства (скриншот: Samsung)

Чип производитель не назвал, отметив лишь, что он изготовлен по 4-нм техпроцессу. Скорее всего, это Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 - в зависимости от рынка. В гаджете предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, но слота для расширения памяти нет.

Основная камера на 50 Мп, широкоугольная - на 10 Мп (с углом обзора 123°), телеобъектив - на 8 Мп с трехкратным оптическим зумом. На дисплее устройства встроена селфи-камера на 10 Мп.

Мегапиксели камер Samsung Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Батарея имеет емкость 4500 мА/ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (зарядить от 0 до 50% займет 30 минут). Также есть беспроводная подкормка. Среди функций связи есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC.

Габариты телефона составляют 158×76,5×8,2 мм, а вес - 209 грамм. Корпус и некоторые внутренние компоненты изготовлены из переработанных материалов, включая алюминий, стекло и пластик, полученный из утилизированных рыболовных сеток, бочек и бутылок ПЭТ.

Корпус и компоненты Galaxy S23 FE (скриншот: Samsung)

Galaxy S23 FE работает на базе Android 13 с прошивкой One UI 5.1. Samsung традиционно обещает 4 больших обновления ОС и 5-летнюю поддержку патчами безопасности.

Цена на смартфон начинается с 599 долларов (21 930 гривен), а начало продаж в ряде стран запланировано на 5 октября.

Galaxy Tab S9 FE

Линейка Galaxy Tab S9 FE представлена двумя моделями: Tab S9 FE с 10,9-дюймовым дисплеем и Tab S9 FE+ с 12,4-дюймовым экраном. Оба варианта доступны как с Wi-Fi, так и с 5G поддержкой.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Эти устройства оснащены IPS-дисплеями с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц, а также поддержкой технологии Vision Booster для улучшения качества картинки на солнце. Звуковое сопровождение снабжается двумя динамиками с помощью Dolby Atmos.

Внутри смартфонов находится процессор Exynos 1380 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти Tab S9 FE и 8 или 12 ГБ для FE+. Встроенный накопитель доступен в вариантах 128 ГБ или 256 ГБ и может быть расширен картами microSD.

Что касается камер, оба планшета оснащены сверхширокоугольной передней камерой на 12 Мп с углом обзора 120° и основным задним модулем на 8 Мп. Модель Tab S9 FE+ также предлагает дополнительный модуль 8 Мп для суперширокоугольных снимков.

Galaxy Tab S9 FE+ (скриншот: Samsung)

Емкость аккумуляторов составляет 8 000 мА/ч для Tab S9 FE и 10 000 мА/ч для FE+. Оба устройства поддерживают быструю зарядку до 45 Вт, но адаптер в комплект не входит.

Оба планшета имеют класс защиты IP68 и поставляются в комплекте со стилусом S Pen, который также устойчив к воде и пыли. Начальная цена Tab S9 FE в Европе составляет 529 евро (20 400 гривен), а для Tab S9 FE+ - 699 евро (26 900 гривен). Версии с 5G поддержкой стоят на 100 евро дороже.

В комплекте есть стилус S Pen (скриншот: Samsung).

Galaxy Buds FE

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE от Samsung стали самыми доступными с начальной ценой 109 евро (около 4230 гривен). Они предлагают активное шумоподавление (ANC) и используют Bluetooth 5.2 для автоматического переключения между соединенными устройствами.

Беспроводные наушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)

Наушники поддерживают аудиокодеки AAC и SBC, а управление ими производится сенсорно. Каждый вкладыш оборудован тремя микрофонами: двумя внешними и одним внутренним.

По автономности заявлено до 6 часов работы с включенным шумоподавлением и до 21 часов с учетом заряда от футляра.

Galaxy Buds FE доступны в графитовом и белом цветах. В комплекте есть три силиконовые насадки разного размера и два дополнительных уплотнителя для лучшей фиксации в ушной раковине.

Наушники Galaxy Buds FE (скриншот: Samsung)