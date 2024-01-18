Samsung офіційно представила нові флагмани Galaxy S24 (фото)

Всі пристрої мають водонепроникний корпус (IP68) і зберігають звичний дизайн. Вони оснащені передовим процесором Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm, крім деяких ринків, де Samsung може запропонувати свій власний чіпсет Exynos 2 400. В обох випадках ефективне охолодження забезпечується збільшеною випарною камерою.

Samsung Galaxy S24

Базова модель Samsung Galaxy S24 представлена з алюмінієвим корпусом та 6,2-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю FHD+. Цей дисплей має частоту оновлення від 1 до 120 Гц і досягає пікової яскравості 2 600 ніт. За захист від пошкоджень відповідає скло Gorilla Glass Victus 2. Ультразвуковий сканер відбитків пальців розміщений під екраном.

Основна камера оснащена датчиком на 50 Мп із можливістю запису відео у форматі 8K та оптичною стабілізацією зображення (OIS). Вона також включає телевик з роздільною здатністю 10 Мп для 3-кратного оптичного та 30-кратного цифрового зуму, а також ширококутний модуль на 12 Мп з кутом огляду 120 градусів.

Фронтальна камера призначена для селфі і також має роздільну здатність 12 Мп.

Місткість батареї становить 4 000 мА/год, підтримується швидка зарядка на 25 Вт (50 відсотків за 30 хвилин) та бездротова зарядка на 15 Вт. Серед додаткових функцій пристрою - підтримка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, два слоти під Nano-SIM та підтримка eSIM.

Galaxy S24 буде доступний з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

Ціни

Galaxy S24 (128 ГБ) - 38 000 гривень

Galaxy S24 (256 ГБ) - 41 400 гривень

Samsung Galaxy S24+

Корпус Galaxy S24+ також виконаний з алюмінію, але розмір екрану збільшився до 6,7 дюйма, а його роздільна здатність тепер QHD+. Пікова яскравість і максимальна частота оновлення залишилися колишніми - 2 600 ніт та 1-120 Гц відповідно.

Зі збільшенням розміру пристрою збільшилася і ємність акумулятора, досягнувши 4 900 мА/год. Зарядка на 45 Вт дозволяє швидко зарядити гаджет на 65 відсотків за 30 хвилин. Камери на смартфоні залишаються тими самими, що й у базової моделі.

Galaxy S24+ пропонуватиметься з 12 ГБ оперативної пам'яті та варіантами накопичувача на 256 або 512 ГБ.

Ціни

Galaxy S24+ (256 ГБ) - 47 300 гривень

Galaxy S24+ (512 ГБ) - 52 800 гривень

Samsung Galaxy S24 та S24+ (фото: Samsung)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ultra-модель з 6,8-дюймовим плоским AMOLED-екраном виділяється в серії як єдина з корпусом з титану, який, як запевняє виробник, перевершує алюміній за надійністю. Для захисту дисплея використовується нове скло Gorilla Glass Armor, стійкіше до подряпин та інших пошкоджень.

Основою фотомодуля є датчик на 200 Мп. Пристрій оснащений двома телеоб'єктивами - 10 і 50 Мп, обидва мають оптичну стабілізацію і забезпечують оптичний зум ×2, ×3, ×5 і ×10. Максимальний цифровий зум складає традиційні 100 ×. Камера з широким кутом має роздільну здатність 12 Мп.

Місткість батареї Ultra-моделі становить 5 000 мА/год, а швидка зарядка на 45 Вт дозволяє зарядити пристрій на 65 відсотків за 30 хвилин, що й у версії Plus. Крім того, Ultra-флагман сумісний із Wi-Fi 7.

Ціни

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) - 67 600 гривень

Galaxy S24 Ultra (1 ТБ) - 80 300 гривень

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Samsung)

ШІ-функції Galaxy AI

Виробник виділяє нові функції штучного інтелекту Galaxy AI, доступні на всіх трьох нових моделях. Наприклад, для зручного спілкування з іноземцями передбачено автоматичний переклад телефонних розмов іншою мовою в режимі реального часу.

У роботі з текстами надаються можливості перевірки орфографії та пунктуації, створення стислого викладу (саммарі), а також переформулювання тексту з використанням штучного інтелекту. Це дозволяє надати тексту більш неформального характеру.

Пошук товарів за допомогою ІІ (фото: Samsung)

Для фотографій передбачені функції швидкого пошуку товарів та малювання зображень, що корисно при повороті або спотворенні кадру, запобігаючи обрізанню. Також доступні функції розпізнавання об'єктів на фотографіях, дозволяючи змінювати їх розмір, переміщувати або покращувати візуальний ефект, що аналогічно функціоналу нових флагманів Pixel 8.

Що стосується програмної підтримки, то вся лінійка Galaxy S24 працює на Android 14.0 з One UI 6.1 і оновлюватиметься 7 років.