Samsung официально представила новые флагманы Galaxy S24 (фото)

Все устройства обладают водонепроницаемым корпусом (IP68) и сохраняют привычный дизайн. Они оснащены передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, за исключением некоторых рынков, где Samsung может предложить свой собственный чипсет Exynos 2 400. В обоих случаях эффективное охлаждение обеспечивается увеличенной испарительной камерой.

Samsung Galaxy S24

Базовая модель Samsung Galaxy S24 представлена с алюминиевым корпусом и 6,2-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+. Этот дисплей обладает частотой обновления от 1 до 120 Гц и достигает пиковой яркости в 2 600 нит. За защиту от повреждений отвечает стекло Gorilla Glass Victus 2. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев размещен под экраном.

Основная камера оснащена датчиком на 50 Мп с возможностью записи видео в формате 8K и оптической стабилизацией изображения (OIS). Она также включает телевик с разрешением 10 Мп для 3-кратного оптического и 30-кратного цифрового зума, а также широкоугольный модуль на 12 Мп с углом обзора 120 градусов.

Фронтальная камера предназначена для селфи и также имеет разрешение 12 Мп.

Емкость батареи составляет 4 000 мА/ч, поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт (50 процентов за 30 минут) и беспроводная зарядка на 15 Вт. Среди дополнительных функций устройства - поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, два слота под Nano-SIM и поддержка eSIM.

Galaxy S24 будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Цены

Galaxy S24 (128 ГБ) - 38 000 гривен

Galaxy S24 (256 ГБ) - 41 400 гривен

Samsung Galaxy S24+

Корпус Galaxy S24+ также выполнен из алюминия, но размер экрана увеличился до 6,7 дюйма, а его разрешение теперь QHD+. Пиковая яркость и максимальная частота обновления остались прежними - 2 600 нит и 1-120 Гц соответственно.

С увеличением размера устройства увеличилась и емкость аккумулятора, достигнув 4 900 мА/ч. Зарядка на 45 Вт позволяет быстро зарядить гаджет на 65 процентов за 30 минут. Камеры на смартфоне остаются теми же, что и у базовой модели.

Galaxy S24+ будет предлагаться с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами накопителя на 256 или 512 ГБ.

Цены

Galaxy S24+ (256 ГБ) - 47 300 гривен

Galaxy S24+ (512 ГБ) - 52 800 гривен

Samsung Galaxy S24 и S24+ (фото: Samsung)

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ultra-модель с 6,8-дюймовым плоским AMOLED-экраном выделяется в серии как единственная с корпусом из титана, который, по заверениям производителя, превосходит алюминий по надежности. Для защиты дисплея используется новое стекло Gorilla Glass Armor, более устойчивое к царапинам и другим повреждениям.

Основой фотомодуля является датчик на 200 Мп. Устройство оснащено двумя телеобъективами - 10 и 50 Мп, оба обладают оптической стабилизацией и обеспечивают оптический зум в ×2, ×3, ×5 и ×10. Максимальный цифровой зум составляет традиционные ×100. Камера с широким углом имеет разрешение 12 Мп.

Емкость батареи Ultra-модели составляет 5 000 мА/ч, а быстрая зарядка на 45 Вт позволяет зарядить устройство на 65 процентов за те же 30 минут, что и у версии Plus. Кроме того, Ultra-флагман совместим с Wi-Fi 7.

Цены

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) - 67 600 гривен

Galaxy S24 Ultra (1 ТБ) - 80 300 гривен

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Samsung)

ИИ-функции Galaxy AI

Производитель выделяет новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI, доступные на всех трех новых моделях. Например, для удобного общения с иностранцами предусмотрен автоматический перевод телефонных разговоров на другой язык в режиме реального времени.

В работе с текстами предоставляются возможности проверки орфографии и пунктуации, создания сжатого изложения (саммари), а также переформулировки текста с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет придать тексту более неформальный характер.

Поиск товаров с помощью ИИ (фото: Samsung)

Для фотографий предусмотрены функции быстрого поиска товаров и дорисовки изображений, что полезно при повороте или искажении кадра, предотвращая обрезку. Также доступны функции распознавания объектов на фотографиях, позволяя изменять их размер, перемещать или улучшать визуальный эффект, что аналогично функционалу новых флагманов Pixel 8.

Что касается программной поддержки, то вся линейка Galaxy S24 работает на Android 14.0 с One UI 6.1 и будет обновляться 7 лет.