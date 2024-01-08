Виглядає як голограма: Samsung представила перший у світі прозорий екран для телевізорів

Перед майбутньою великою виставкою технологій CES 2024, запланованою на 9-12 січня в Лас-Вегасі, Samsung представила низку анонсів у ході своєї презентації First Look 2024. Серед них виділяється демонстрація прозорих дисплеїв MicroLED, які створюють враження, що контент ніби парує в повітрі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Samsung Newsroom .

На виставці були представлені три варіанти прозорих дисплеїв: MicroLED, OLED та LCD. Серед них MicroLED виділяється відсутністю рамок та високим ступенем прозорості, надаючи йому вигляд звичайного скла.

Однак слід зазначити, що мінімальний ступінь тонування присутній: без нього зображення може зливатися з об'єктами на задньому плані або малюнками на шпалерах.

Прозорі дисплеї: MicroLED, OLED та LCD (фото: CNET)

Журналісти блогу про технології Engadget, які були присутні на презентації First Look 2024, відзначили, що передати враження від перегляду на такому дисплеї складно словами або за допомогою фотографій: насправді зображення здається висить у повітрі, як голограма.

Завдяки високій щільності пікселів зображення також має чіткість, і зовнішнє освітлення менше впливає на картинку через збільшену яскравість.

Однак є й негативні моменти: навіть звичайні телевізори Samsung із використанням панелей MicroLED коштують від 150 тисяч доларів за 110-дюймову модель (5 767 500 гривень за поточним курсом).

Інформації про те, коли такі прозорі телевізори з'являться у продажу та якою буде їхня вартість, на даний момент немає.