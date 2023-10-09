Samsung анонсувала доступні за ціною планшети Galaxy Tab A9 і Tab A9+: ціна та характеристики

Планшет Galaxy Tab A9 оснащений 8,7-дюймовим екраном із скромною роздільною здатністю 1340x800 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Усередині працює восьмиядерний процесор MediaTek Helio G99, спільно з графікою Mali-G57 MC2.

Galaxy Tab A9 (фото: FoneArena)

Обсяг оперативної пам'яті становить лише 4 ГБ, а вбудованої пам'яті - 64 ГБ. Ємність батареї складає 5100 мАг і підтримує зарядку потужністю 15 Вт. Серед інших характеристик - основна камера на 8 Мп, фронтальна камера на 2 Мп, можливість підтримки LTE та наявність стереодинаміка.

Планшети Galaxy Tab A9 (фото: Samsung)

У Galaxy Tab A9+ є 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 × 1200 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Для його роботи використовується процесор Snapdragon 695 разом з графікою Adreno 619L. Планшет має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність батареї становить 7040 мАг.

Основна камера залишається на 8 Мп, але фронтальна камера тепер має 5 Мп. Крім того, версія з 11-дюймовим екраном підтримує 5G і оснащена чотирма динаміками, замість двох.

Ціни на ці планшети наступні: Galaxy Tab A9 доступний від 12 999 рупій (приблизно 5 700 гривень), а Galaxy Tab A9+ - від 20 999 рупій (приблизно 9 200 гривень).