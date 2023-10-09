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Samsung анонсировала доступные по цене планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+: цена и характеристики

Новый планшет Galaxy Tab A9 (фото: FoneArena)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung выпустила планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+ без большой презентации. Это доступные начального уровня устройства, работающие на операционной системе Android 13 с фирменным интерфейсом OneUI 5.1.1.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на FoneArena.

Планшет Galaxy Tab A9 оснащен 8,7-дюймовым экраном со скромным разрешением 1340x800 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Внутри работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 совместно с графикой Mali-G57 MC2.

Galaxy Tab A9 (фото: FoneArena)

Объем оперативной памяти составляет всего 4 ГБ, а встроенной памяти - 64 ГБ. Емкость батареи составляет 5100 мАч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Среди других характеристик - основная камера на 8 Мп, фронтальная камера на 2 Мп, возможность поддержки LTE и наличие стереодинамики.

Планшеты Galaxy Tab A9 (фото: Samsung)

В Galaxy Tab A9+ имеется 11-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Для его работы используется процессор Snapdragon 695 вместе с графикой Adreno 619L. Планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 7040 мАч.

Основная камера остается на 8 Мп, но передняя камера теперь имеет 5 Мп. Кроме того, версия с 11-дюймовым экраном поддерживает 5G и оснащена четырьмя динамиками вместо двух.

Цены на эти планшеты следующие: Galaxy Tab A9 доступен от 12 999 рупий (примерно 5 700 гривен), а Galaxy Tab A9+ - от 20 999 рупий (приблизительно 9 200 гривен).

Ранее мы писали о том, что OnePlus официально анонсировала бюджетный планшет Pad Go.

А еще у нас есть материал о новой ОС Android 14.

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