Samsung анонсировала доступные по цене планшеты Galaxy Tab A9 и Tab A9+: цена и характеристики

Планшет Galaxy Tab A9 оснащен 8,7-дюймовым экраном со скромным разрешением 1340x800 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Внутри работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 совместно с графикой Mali-G57 MC2.

Galaxy Tab A9 (фото: FoneArena)

Объем оперативной памяти составляет всего 4 ГБ, а встроенной памяти - 64 ГБ. Емкость батареи составляет 5100 мАч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Среди других характеристик - основная камера на 8 Мп, фронтальная камера на 2 Мп, возможность поддержки LTE и наличие стереодинамики.

Планшеты Galaxy Tab A9 (фото: Samsung)

В Galaxy Tab A9+ имеется 11-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Для его работы используется процессор Snapdragon 695 вместе с графикой Adreno 619L. Планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 7040 мАч.

Основная камера остается на 8 Мп, но передняя камера теперь имеет 5 Мп. Кроме того, версия с 11-дюймовым экраном поддерживает 5G и оснащена четырьмя динамиками вместо двух.

Цены на эти планшеты следующие: Galaxy Tab A9 доступен от 12 999 рупий (примерно 5 700 гривен), а Galaxy Tab A9+ - от 20 999 рупий (приблизительно 9 200 гривен).