Самовольно покинул больницу: одессит с коронавирусом объяснил свой поступок

Коронавирус в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Инфицированный коронавирусом житель Одессы рассказал, почему покинул больницу

Коронавирус в Украине 25 марта впервые был подтвержден в Одесской области - этот случай заражения в стране стал уже 113-м. В целях борьбы с распространением COVID-19 правительство объявило о продлении карантина до 25 апреля, а действие режима чрезвычайной ситуации распространили по всей территории государства.

Как рассказал сегодня глава Одесской ОГА Максим Куцый, молодой человек, зараженный коронавирусом, самовольно покинул больницу полторы недели назад, подписав при этом документ о самоизоляции и взял всю ответственность за последствия на себя.

Чиновник уточнил в своем Facebook, что житель Одессы 1995 года рождения недавно вернулся из США, и обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов.

Сейчас правоохранители проверяют подтверждение самоизоляции у больного и устанавливают круг контактных лиц.

Впрочем, сам инфицированный - житель центра Одессы Максим Г. - уверяет, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался. Также молодой человек отмечает, что экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только вчера киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Об этом передает местное издание "Думская".

Мужчина прилетел из США в Киев 13 марта рейсом "Австрийских авиалиний" №661. По словам Маскима, весь полет и потом он находился в маске.

"В аэропорту меня забрал мой родственник, на машине которого я уехал в Одессу. По дороге я чувствовал себя плохо и, прибыв в город, сразу поехал сделать снимок легких. Снимок показал легкую форму пневмонии, и я сразу направился в инфекционную больницу. Там у меня взяли смывы на коронавирус, дважды измерили температуру, которая была 36,7, послушали легкие фонендоскопом и сказали, что хрипов нет. Мне назначили лечение и предложили выбрать между самоизоляцией и госпитализацией. Я выбрал самоизоляцию и соблюдал ее на все 100%", - рассказал он.

Также Максим сообщил, что родственник забрал его в свой гостевой дом, и именно его адрес парень сообщил в больнице. Пациент недоумевает, почему в полиции его назвали фиктивным.

"Кроме того, я оставил свой контактный номер, по которому меня можно было найти в любое время суток", - добавил он.

"14 марта мы опять поехали в инфекционную больницу с просьбой провести экспресс-тест. Нам сказали, что тестов нет и что нам сообщат, кода они появятся. 18 марта со мной связались из инфекционной больницы и сообщили, что появились экспресс-тесты. Мы сразу же выехали. Я сдал тест. Мой родственник настоял на том, чтобы его тоже протестировали, так как он был моим единственным контактом. Оба теста показали отсутствие вируса, о чем выдали официальные справки, которые я прилагаю. Только после получения заключения об отсутствии вируса я отправился к себе домой", - говорит Максим.

Фото: dumskaya.net

Уже сегодня появилась информация о том, что его тест на коронавирус в Киеве в лаборатории показал положительный результат.

"На протяжении 12 дней у меня ни разу не поднималась температура, тем не менее я продолжал соблюдать режим самоизоляции. Учитывая и понимая серьезность ситуации, я сдам еще один тест и продолжу самоизоляцию до получения его результатов", - подчеркнул молодой человек.

Напомним, ранее мы писали, что заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус.