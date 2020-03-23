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Заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 08:23
Заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус
Голубовская рассказала, как проявляется коронавирус (фото: РБК-Украина)

Ольга Голубовская рассказала украинцам, как проявляется коронавирус

Коронавирусом в Украине заразились уже 73 человека. Трое из них скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в столице - 20 человек. Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская сообщила, что COVID-19 распространяется очень быстро и на самом деле, когда будет больше тестов - будет и больше зараженных. Также медик сообщила, какие самые основные симптомы коронавируса. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Кстати, врач отметила, что в Украине пока что тяжелобольные пациенты не доминируют.

Как проявляется коронавирус:

  • Повышение температуры до 39 градусов.
  • Интоксикация организма.
  • Пневмония может развиватся без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;
  • Может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более) - таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных.
  • Сухость в ротоглотке, которая вызывает сильную жажду.
  • Скудный кашель.
  • У 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит.
  • У 10-15% возникает аносмия (потеря обоняния);
  • Развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными.
  • На пятый или восьмой день состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей.
  • У 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз.

Как мы ранее писали, число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат.

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