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Коронавирус в Одессе: инфицированный самовольно покинул больницу

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 15:52
Коронавирус в Одессе: инфицированный самовольно покинул больницу
Фото: Максим Куцый (president.gov.ua)

Одессит взял на себя ответственность за нарушение самоизоляции

Инфицированный коронавирусом житель Одессы покинул больницу еще 14 марта, подписав документ о самоизоляции. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, мужчина 1995 года рождения недавно прибыл в Одессу из США. После появления симптомов он обратился в инфекционную больницу.

"По данным инфекционной больницы города Одесса, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляцию. В заявлении он отмечает категорическом желании покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и пошел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах", - сообщил Куцый.

Также глава Одесской ОГА отметил, что на данный момент полиция проверяет подтверждение самоизоляции у больного и устанавливает круг контактных лиц.

Напомним, утром 25 марта Министерство здравоохранения подтвердило 29 новых случаев коронавируса, среди которых первый случай в Одесской области. Всего в Украине официально подтверждено 113 случаев COVID-19. Из них 3 летальных.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5 человек.

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