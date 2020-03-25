Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 25 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус в Украине зафиксирован в 9 областях и Киеве

Число инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти. На сегодня пациенты с позитивными тестами на COVID-19 выявлены уже в 9 областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 25 марта

Киев - 29 инфицированных. По состоянию на 22 марта столица Украины обошла по количеству случаев коронавируса Черновицкую область, в которой до этого было зафиксировано больше всего положительных тестов на COVID-19.

Первых два случая в Киеве были выявлены 16 марта. Еще один случай подтвердился 19 марта. С 21 марта количество выявленных инфицированных в украинской столице начало стремительно расти. В этот день было зафиксировано сразу 6 новых случаев. А уже 22 марта положительные тексты были обнаружены у 20 человек.

Среди заразившихся - люди, которые прилетели из европейских стран, а также несколько человек, которые контактировали с инфицированными.

Вечером 24 марта Виталий Кличко сообщил о том, что в Киеве количество инфицированных возросло до 31 человека. Три новых случая - мужчины, двое из которых лечатся дома в самоизоляции.

Черновицкая область - 25 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел). В регионе был обнаружен первый в Украине подтвержденный случай коронавируса. Положительный тест на COVID-19 был зафиксирован 3 марта. На данный момент мужчина уже выздоровел и выписался из больницы.

Хронология распространения коронавируса в области:

3 марта - 1 случай

12 марта - 1 случай

16 марта - 2 случая

17 марта - 6 случаев

19 марта - 5 случаев

20 марта - 10 случаев

24 марта о 13 новых случаях сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадкуч, однако Минздрав пока информацию не подтвердил.

Киевская область - 15 инфицированных.Первый случай был зафиксирован 17 марта. Положительный тест на COVID-19 был обнаружен у нардепа Сергея Шахова.

Второй случай выявлен 18 марта, третий - 20 марта. Еще 3 случая зафиксировано 22 марта, а по состоянию на 24 марта тесты оказались положительными у 10 человек.

Ивано-Франковская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). В регионе первый случай заболевания был выявлен 19 марта. Он же стал третьим летальным по Украине. Женщина 56 лет лечилась дома и поздно обратилась за медицинской помощью. Второй случай зафиксирован на следующий день, 20 марта. Еще три случая были подтверждены 22 марта.

Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай). На данный момент в регионе зафиксировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией, один из которых стал летальным. 12 марта в Радомышле была госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из Польши. Через сутки, 13 марта, она скончалась.

19 марта позитивный тест на COVID-19 был обнаружен у жителя Житомира, который недавно вернулся из Австрии.

Днепропетровская область - 2 инфицированных. Два первых случая в регионе зафиксированы 19 марта. Коронавирус подтвердился у супружеской пары, которая вернулась из-за границы.

Вечером 24 марта стало известно о том, что в больнице Днепра умер мужчина с подозрением на коронавирус. Он обратился за помощью врачей уже в тяжелом состоянии. Результаты его теста на COVID-19 буду известны сегодня, 25 марта.

Львовская область - 2 инфицированных. О первом случае стало известно 20 марта. Коронавирус обнаружен был у мужчины со Львова, который недавно вернулся из Германии. Второй - во Львовской области - зафиксирован 22 марта.

Тернопольская область - 2 инфицированных. 20 марта в регионе обнаружен первый случай коронавирусной инфекции. Им оказался священник 57 лет из села Залищики. О втором случае в Минздраве сообщили утром 24 марта.

Донецкая область - 1 инфицированный. О первом и пока единственном случае в регионе стало известно 18 марта. Коронавирус біл зафиксирован у мужчині из мариуполя, недавно вернувшегося из Египта.

Черкасская область - 1 инфицированный. Первый в регионе положительный тест на COVID-19 зарегистрирован в регионе 22 марта.