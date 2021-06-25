UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не самоубийство: появились детали о падении человека в метро Киева

Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошло ЧП и движение поездов на синей ветке рано утром 25 июня было остановлено почти на полчаса. Причиной остановки движения назвали падения человека на рельсы.

В комментариях очевидцы предположили, что человек совершил самоубийство. Однако выяснилось, что человек жив и мог упасть из-за жары. Об этом сообщает корреспондент ТСН, который оказался на месте происшествия вместе с другими пассажирами метрополитена.

Как удалось выяснить, на рельсы упал молодой человек, 1993 года рождения. Его достали из-под вагона, живого. Однако пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Предположительно мужчине стало плохо от жары и закружилась голова, поэтому он потерял равновесие и рухнул прямо на рельсы прямо перед поездом, который заезжал на станцию Майдан Независимости.

Движение остановили и спасателям удалось извлечь пострадавшего из-под вагонов. Все это происходило на глазах у нескольких сотен человек, которые в это время добирались на работу.

Мужчину доставили в больницу и сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Когда спасатели достали пострадавшего из-под вагонов, он был без сознания и с тяжелыми ранениями.

ЧП в метро Киева

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом полицейские успели спасти от самоубийства беременную женщину.

А также рассказывали о том, что в Харькове парень пытался покончить с собой в ТРЦ прямо у посетителей на глазах.

Читайте РБК-Украина в Google News
чрезвычайное положениеЧП в метрометросамоубийство