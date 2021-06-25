ЧП в метро Киева: поезда остановились
В Киеве произошло ЧП в метрополитене. Рано утром в пятницу, 25 июня, остановились поезда на Синей ветке.
О происшествии сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.
В Киеве остановилась Синяя ветка метро. Предположительно, причиной остановки поездов стало падение человека на рельсы.
"Внимание! Движение поездов по синей линии Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь - Героев Днепра. Падение пассажира на колею на станции Майдан Независимости", - объяснили причину остановки транспорта в метрополитене.
В Киеве остановилось метро
В комментариях под сообщением пользователи сообщили, что вероятнее всего произошло самоубийство и человек сам прыгнул под поезд.
- Сам прыгнул специально, когда поезд подходил.
- Бедный машинист.
- Все бедные. Это было ужасно такое видеть.
- Уже 15 минут стоим.
- Ну и зачем они совершают суицид в такое неудобное время, когда людям нужно на работу? Совсем совести нет.
- Жесть, еще и жара такая.
- Машиниста жаль. Не каждый потом сможет снова сесть за пульт управления.
Стоит отметить, что метрополитен уже возобновил свою работу и поезда снова начали курсировать.
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