ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЧП в метро Киева: поезда остановились

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 09:29
ЧП в метро Киева: поезда остановились Фото: В Киеве остановилось метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошло ЧП в метрополитене. Рано утром в пятницу, 25 июня, остановились поезда на Синей ветке.

О происшествии сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В Киеве остановилась Синяя ветка метро. Предположительно, причиной остановки поездов стало падение человека на рельсы.

"Внимание! Движение поездов по синей линии Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь - Героев Днепра. Падение пассажира на колею на станции Майдан Независимости", - объяснили причину остановки транспорта в метрополитене.

ЧП в метро Киева: поезда остановилисьВ Киеве остановилось метро

В комментариях под сообщением пользователи сообщили, что вероятнее всего произошло самоубийство и человек сам прыгнул под поезд.

  • Сам прыгнул специально, когда поезд подходил.
  • Бедный машинист.
  • Все бедные. Это было ужасно такое видеть.
  • Уже 15 минут стоим.
  • Ну и зачем они совершают суицид в такое неудобное время, когда людям нужно на работу? Совсем совести нет.
  • Жесть, еще и жара такая.
  • Машиниста жаль. Не каждый потом сможет снова сесть за пульт управления.

Стоит отметить, что метрополитен уже возобновил свою работу и поезда снова начали курсировать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом полицейские успели спасти беременную женщину от самоубийства. Они схватили ее в последний момент перед прыжком.

А также мы рассказывали о том, что за первое полугодие 2021 года более 120 детей покончили жизнь самоубийством. Психологи объяснили, как вовремя распознать настроение подростка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро
LITE
Доставайте зонты: синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами
Доставайте зонты: синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами