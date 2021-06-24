Под Киевом полицейские схватили беременную самоубийцу в момент прыжка: видео
В городе Белая Церковь, что под Киевом, полицейским удалось спасти беременную, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Женщина стояла на балконе, намереваясь прыгнуть, но патрульные не дали ей это сделать.
Фото героев и видео спасательной операции - смотрите ниже в нашем материале.
Согласно данным местной полиции, инцидент случился около 13:00 23 июня на улице Молодежная.
О том, что женщине грозит опасность, полицейским сообщили "неравнодушные граждане" - из окна многоэтажки раздавались крики о помощи.
"Быстро прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили беременную женщину, которая намеревалась покончить с жизнью. Стражи порядка попытались наладить коммуникацию с гражданкой, однако, увидев врачей, последняя побежала к балкону", - говорится в сообщении.
Патрульные быстро побежали за женщиной и схватили ее буквально в момент прыжка.
Фото: Полицейские, которые спасли самоубийцу (facebook.com/patrolpolicebc)
На место прибыли медики, которые предварительно установили, что женщина страдает предродовой депрессией. Сейчас ее жизни и физическому здоровью ничего не угрожает.
Видео: Полиция в Белой Церкви спасла беременную от самоубийства
Что такое предродовая депрессия
Отметим, что такое явление обсуждается реже, чем послеродовая депрессия, но состояние не менее опасно. Если вы заметили, что с близкой вам беременной женщиной что-то происходит, не отмахивайтесь, списывая все на "гормоны".
Симптомы предродовой депрессии:
- Тяжелые, мучительные эмоции и переживания: подавленность, тоска, отчаяние, вина за прошлые события своей жизни, безнадежность, беспомощность и бесперспективность.
- Самооценка резко снижена.
- Физические ощущения давления и невыносимой раны в груди.
- Тело теряет тонус, конечности кажутся тяжелыми и вялыми.
- Измененным оказывается и восприятие времени, которое течет мучительно медленно.
- Нарушается сон (либо постоянно хочется спать, либо бессонница и невозможность заснуть),
- Нарушается пищевое поведение (либо аппетит отсутствует, либо усиливается).
- Наблюдается ангедония - неспособность получать удовольствие, наслаждаться привычными вещами.
- Повышается раздражительность и даже агрессивность.
- Характерны замедленность, безынициативность, быстрая утомляемость, что приводит к резкому падению продуктивности.
- В тяжелых, длительных состояниях депрессии возможны попытки к самоубийству.
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