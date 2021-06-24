Под Киевом полицейские схватили беременную самоубийцу в момент прыжка: видео

В городе Белая Церковь, что под Киевом, полицейским удалось спасти беременную, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Женщина стояла на балконе, намереваясь прыгнуть, но патрульные не дали ей это сделать.

Фото героев и видео спасательной операции - смотрите ниже в нашем материале.

Согласно данным местной полиции, инцидент случился около 13:00 23 июня на улице Молодежная.

О том, что женщине грозит опасность, полицейским сообщили "неравнодушные граждане" - из окна многоэтажки раздавались крики о помощи.

"Быстро прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили беременную женщину, которая намеревалась покончить с жизнью. Стражи порядка попытались наладить коммуникацию с гражданкой, однако, увидев врачей, последняя побежала к балкону", - говорится в сообщении.

Патрульные быстро побежали за женщиной и схватили ее буквально в момент прыжка.

Фото: Полицейские, которые спасли самоубийцу (facebook.com/patrolpolicebc)

На место прибыли медики, которые предварительно установили, что женщина страдает предродовой депрессией. Сейчас ее жизни и физическому здоровью ничего не угрожает.

Видео: Полиция в Белой Церкви спасла беременную от самоубийства

Что такое предродовая депрессия

Отметим, что такое явление обсуждается реже, чем послеродовая депрессия, но состояние не менее опасно. Если вы заметили, что с близкой вам беременной женщиной что-то происходит, не отмахивайтесь, списывая все на "гормоны".

Симптомы предродовой депрессии: