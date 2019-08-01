Самостоятельные патрули Нацгвардии озадачили сеть: готовимся к комендантскому часу?

В МВД рассказали о полномочиях пеших патрулей гвардейцев
Военнослужащие Нацгвардии с сегодняшнего начали самостоятельно патрулировать улицы городов. До 1 августа они несли службу совместно с сотрудниками полиции. Военные будут пять дней в неделю по 6 часов охранять общественный порядок, а всего в таком формате привлекут около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. В пресс-службе НГУ уточнили, чем именно будут заниматся самостоятельные пешие патрули и какие у них права.
Отмечается, что в "график" патрулирования могут внести коррективы, если оперативная обстановки ухудшится.
Патрулировать гвардейцы будут в экипировке, вооружившись спецсредствами и штатным оружием. Им раздадут планшеты, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это позволит в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой в районе выполнения задач.
Планировать маршруты патрулирования станут в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном городе, и гвардейские патрули обещают привлекать в те районы города, где обстановка более напряженная.
Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)
Военные патрули могут, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 закона "О Национальной гвардии Украины", осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения. В частности:
Также в пресс-службе Нацполиции добавили, что статья 42 закона о НПУ определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение спецсредств и применения огнестрельного оружия.
Военные уверяют, что подобные патрули - довольно распространенная среди родственных формирований стран Европы практика.
"Мы постоянно обмениваемся опытом с аналогичными структурами ведущих европейских государств и стараемся соответствовать международным стандартам и нормам в поддержке общественной безопасности", - заявил командующий НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.
Поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулирование населенных пунктов страны в конце июля 2019 подписал глава МВД Арсен Аваков.
Иллюстративное фото (ngu.gov.ua)
Нужно сказать, что в сети такое нововведение восприняли неоднозначно. В комментариях под постом нацполиции о старте самостоятельных патрулей гвардейцев некоторые недоумевают, с чем связано такое ужесточение, и ищут ответы в политической плоскости. Другие наоборот - приветствеют и ждут улучшения порядка на улицах городов.
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Как сообщалось ранее, недавно в Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского. В результате инцидента пострадавшего пришлось доставить в больницу.
Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии.