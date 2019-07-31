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Нацгвардия начнет патрулировать улицы с завтрашнего дня

Новости » Общество    31.07.2019 - 21:33
Нацгвардия начнет патрулировать улицы с завтрашнего дня
Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных

С завтрашнего дня, 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины начнут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, до этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

"В таком формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак. Патрулировать будут гвардейцы пять дней в неделю по 6 часов", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе прошлого года в Киеве на патрулирование выехала первая группа полицейских на мотоциклах. Основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам - то есть туда, куда долго не сможет проехать автомобильный патруль. Преимущественно это будет быстрый приезд патрульных на место ДТП.

Кроме того, в марте 2017 года в Национальной гвардии Украины создали горно-патрульную роту для патрулирования Карпат.


 
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