Як самостійно розрахувати розмір субсидії: тримайте формулу
Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона нужденних українців. При цьому кожен може сам розрахувати розмір субсидії, використовуючи спеціальну формулу.
Детальніше про формулу розрахунку субсидії - читайте в нашому матеріалі нижче.
Формула субсидії
Щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, необхідно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.
Наприклад, якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу.
Якщо сукупний дохід сім'ї становить 9 тисяч гривень, то взимку на комунальні послуги сім'я заплатить не більше 1044 гривні. Решту повинна покривати субсидія, але це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.
Кому відмовлять у субсидії
- Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
- Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
- Якщо на вашому банківському рахунку більше 100 тисяч гривень.
- Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
- Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.
Нагадаємо, українським пенсіонерам готують "гнучкі системи забезпечення".
Ми також писали про те, що українці рекордно заборгували за комуналку.