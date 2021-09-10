Як самостійно розрахувати розмір субсидії: тримайте формулу

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона нужденних українців. При цьому кожен може сам розрахувати розмір субсидії, використовуючи спеціальну формулу.

Формула субсидії

Щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, необхідно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.

Наприклад, якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу.

Якщо сукупний дохід сім'ї становить 9 тисяч гривень, то взимку на комунальні послуги сім'я заплатить не більше 1044 гривні. Решту повинна покривати субсидія, але це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

Кому відмовлять у субсидії