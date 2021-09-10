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Як самостійно розрахувати розмір субсидії: тримайте формулу

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П'ятниця 10 вересня 2021 08:49
Як самостійно розрахувати розмір субсидії: тримайте формулу Фото: субсидії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Субсидії в Україні хочуть отримувати близько 4,6 мільйона нужденних українців. При цьому кожен може сам розрахувати розмір субсидії, використовуючи спеціальну формулу.

Детальніше про формулу розрахунку субсидії - читайте в нашому матеріалі нижче.

Формула субсидії

Щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, необхідно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.

Наприклад, якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу.

Якщо сукупний дохід сім'ї становить 9 тисяч гривень, то взимку на комунальні послуги сім'я заплатить не більше 1044 гривні. Решту повинна покривати субсидія, але це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

Кому відмовлять у субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м.
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.
  • Якщо на вашому банківському рахунку більше 100 тисяч гривень.
  • Якщо у вас є авто, якому менше 5 років.
  • Якщо ви за останній рік ви придбали квартиру або машину.

Нагадаємо, українським пенсіонерам готують "гнучкі системи забезпечення".

Ми також писали про те, що українці рекордно заборгували за комуналку.

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Субсидії в Україні
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