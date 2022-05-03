Вот как на самом деле надо мыть фрукты и овощи. Мы все делали неправильно

Как правильно мыть

Для многих продуктов достаточно будет тщательной промывки проточной водой. Если вы планируете положить их в холодильник после мытья, обязательно высушите.

Избыточная влага может служить дополнительным рассадником болезнетворных микроорганизмов, продукты быстрее испортятся.

Мойте перед тем как готовить

Не все продукты следует мыть сразу, приходя домой из торгового центра, рынка или магазина. Лучше эту процедуру сделать непосредственно перед тем, как готовить их.

Не используйте ничего кроме воды

Мыло, гели для мытья посуды и другие вещества могут остаться на пористой поверхности продуктов. Попадая в организм, они способны раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывать аллергические реакции и отравления.

Сильно загрязненные продукты, например корнеплоды, можно от почвы отмыть с помощью мягкой щетки или губки. Так же можно отмыть воск, который наносят в частности на яблоки для длительного хранения.

Мойте даже те фрукты, которые будете чистить

Бананы, апельсины, мандарины и тому подобное тоже надо мыть перед употреблением. Дело в том, что бактерии из кожуры могут попасть на мякоть плода.

Обязательно используйте отдельные разделочные доски для овощей и мяса. А также используйте отдельную посуду для хранения овощей и фруктов.

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