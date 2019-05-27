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Літак полетів без вас: у Борисполі "забули" 30 пасажирів

STYLERЖиття    27.05.2019 - 12:07
Літак полетів без вас: у Борисполі "забули" 30 пасажирів
МАУ потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

У МАУ стверджують, що подібна ситуація трапилася вперше

Міжнародні авіалінії України втрапили в черговий скандал після того, як в неділю, 26 травня, 30 пасажирів, що летіли з Лондона в Одесу з пересадкою в Києві, не змогли потрапити на борт літака. Про це повідомила пасажир рейсу Aleksandra Korovnyk на своїй Facebook-сторінці.

За словами дівчини, вона вчасно прийшла на реєстрацію рейсу № PS055, який повинен був вилетіти з Борисполя до Одеси о 19:35.

Після того як вона і ще десятки пасажирів пройшли реєстрацію і сіли в автобус, їх "покатали по полю" і повернули назад в термінал. Водій вийшов і заявив: "Всі виходимо назад, літак без вас полетів".

Люди почали панікувати і скандалити, не вірячи в те, що таке можливо.

"Коли починаємо сваритися до нас таки виходять, але запропонувати нічого не можуть, збирають списки, скільки людей залишилося в аеропорту. Виходить представник компанії, літаків на сьогодні більше немає, на завтра в літаках немає місць..." - пише Олександра.

Дівчина розповідає, що звернулася в службу підтримки МАУ. Їй передзвонили і сказали - не знають, що робити, оскільки такого ніколи не було.
Літак полетів без вас: у Борисполі &quot;забули&quot; 30 пасажирів

МАУ потрапила в скандал - у Борисполі забули пасажирів (скрін: facebook.com/a.korovnyk)

Причому, були такі пасажири, родичі яких відлетіли на літаку. А їм довелося добиратися до місця призначення на автобусі.

Літак полетів без вас: у Борисполі &quot;забули&quot; 30 пасажирів

МАУ потрапила в скандал - у Борисполі забули пасажирів (скрін: facebook.com/a.korovnyk)

А система показала, що всі "забуті" насправді відлетіли в цьому літаку. Про це пише ще один постраждалий пасажир Євген Бабенко. Чоловік також цитує представника МАУ, який повідомив, що НП сталася через обслуговуючу компанію "Аерохендлінг".

"На даний момент, всім іншим пасажирам рейсу PS055 буде надано харчування та автобус до Одеси", - пише Євген.

А тим пасажирам, які не захотіли їхати в атобусі, запропонували рейс на понеділок на 15:30 з поселенням у готель "Лігея" в Борисполі.

У компанії "Аерохендлінг" Євгену повідомили, що причиною збою став стан здоров'я співробітника компанії, у якого стався мікроінсульт.

Літак полетів без вас: у Борисполі &quot;забули&quot; 30 пасажирів

МАУ потрапила в скандал - у Борисполі забули пасажирів (скрін: facebook.com/Aviation of Ukraine)

Користувачі мережі шоковані подібною подією. Вони залишають велику кількість коментарів.

  • От чесно, скільки ще таких випадків має статися, щоб люди перестали бути мазохістами і перестали літати МАУ.
  • Я боюся летіти МАУ. Вже друга жесть за день. Що у них відбувається?
  • Хто МАУ літає з Лондона в Одесу? Ну от хто? Те що МАУ кончена компанія - це було зрозуміло 19 років тому. Літайте LOT або Austrian Airlines. Все просто.

Літак полетів без вас: у Борисполі &quot;забули&quot; 30 пасажирів

МАУ потрапила в скандал - у Борисполі забули пасажирів (скрін: facebook.com/a.korovnyk)

Нагадаємо, нещодавно MARUV отримала відповідь від Міжнародних українських авіаліній після того, як опублікувала відео з розповіддю про те, як її обікрали в аеропорту "Бориспіль"

Раніше повідомлялося, що МАУ впроваджує нові правила перевезення багажу для пасажирів.

Крім того, нещодавно було названо найбільш проблемні аеропорти в Україні.

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