Самолет полетит пустым: украинцы в Ираке обратились к Зеленскому

Карантин в Украине начал действовать с марта и его продолжили до 24 апреля. В стране остановлено международное и междугороднее сообщение, метро. Не работают ТРЦ, салоны красоты и большинство магазинов.

Из-за карантина многие украинцы застряли в других странах. Часть из них вернули домой специальными рейсами, однако часть из них за последний месяц так и не смогла вернуться домой. Такая участь постигла более 40 украинцев, которые оказались в ловушке в Ираке. Среди них – член сборной Украины по гребле на лодках Кристина Билык. Она записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и другим членам правительства с просьбой вернуть украинцев домой.

"В Ираке карантин ввели раньше, чем в Украине. И когда украинцев призвали как можно скорее вернуться домой, из Багдада уже ничего не летало. Мы сразу же обратились в посольство. Там нам сказали, что украинских граждан, которые остались в Ираке, довольно много, и для нас постараются организовать спецрейс. Но предупредили, что на это может уйти несколько недель или даже месяцев. С тех пор мы все время на связи с посольством, ждем. Насколько я знаю, украинцев, которые хотят улететь домой, в Ираке сейчас 41 человек", - рассказала спортсменка.

Она добавила, что 17 апреля из Ирака полетит самолет в Киев, чтобы эвакуировать своих граждан и он полетит пустым. Купить билеты на этот рейс украинцы не могут и поэтому обратились к правительству с просьбой решить этот вопрос.

Кристина Билык подтвердила, что она вместе с мужем готова пройти обсервацию и изоляцию и даже готова самостоятельно оплатить отель.

"Мы с мужем это обсуждали, и, если нужно будет, заплатим за отель, в который нас отправят. Я прекрасно понимаю, что даже во время перелета могу заразиться и не хочу, чтобы кто-то из-за меня пострадал. Мы читали о ситуации с эвакуированными из Вьетнама — и считаем, что поведение тех людей было ужасно некрасивым и неправильным. Обсервация — это не проблема, самоизоляция тем более. К самоизоляции мы уже и здесь успели привыкнуть. Я больше месяца не выхожу из дома. И у меня нет желания этого делать в разгар эпидемии. Так, кстати, рассуждает большинство жителей Ирака. Когда в соседнем Иране начало быстро увеличиваться число заболевших, люди здесь испугались, и с тех пор сами стараются не выходить. Здесь давно все закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов. Запрещено даже передвижение по городу на автомобиле. Ты можешь проехать по улице, но должен быть готов к тому, что за углом будут полицейские, которые дальше могут не пустить. Одним словом, к карантинным мерам мы привыкли, и осознаем их необходимость", - добавила спортсменка.

Она отметила, что очень надеется, что им дадут возможность вернуться домой и этот самолет – единственный шанс для украинцев.

"Когда в следующий раз выпадет такой шанс, не известно. Мы обращались в разные инстанции: в Офис президента, в МИД, в посольство. Но пока, к сожалению, не получили никакого ответа", - резюмировала Билык.

Украинцы в Ираке обратились к Зеленскому

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД сделали жесткое заявление о возвращении украинцев из других стран.