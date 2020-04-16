В Украине продлят карантин: названа новая дата

Карантин в Украине продлят (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине хотят продлить еще на несколько недель

Карантин в Украине из-за распространения коронавируса могут продлить до 12 мая. В правительстве боятся вспышек COVID-19, связанных с праздниками. Как будут снимать ограничения, когда могут открыть часть предприятий и запустить транспорт - в материале Styler.

Так, СМИ пишут, что за продление ограничительных мер выступает министр внутренних дел Арсен Аваков и Минздрав. Главной причиной продления карантинных мер, являются риски из-за Пасхи и майских праздников.

Как будут снимать карантин

Скорее всего, мелкие предприятие могут открыть с 12 мая, но дата пока предварительная. Это коснется, в первую очередь, малого бизнеса. А вот большинство ограничений будет действовать до конца июня, чтобы не допустить вспышки заболеваний. Об этом пишет Обозреватель.

Окончательное решение о продлении карантина будет принять лишь после Пасхи.

А вот общественный транспорт по такому сценарию могут запустить после мая. При этом об открытии метро речь пока не идет.

Кроме того, Украина будет ориентироваться на ЕС. Если карантин там будет действовать полноценно, то в Украине его также отменять не станут.

Напомним, что в Украине уже 4161 заболевших по состоянию на 16 апреля, 116 человек умерло. В Минздраве опасаются, что украинцы пойдут на нарушение карантина из-за пасхальных праздников. В таком случае вспышку коронавируса следует ждать уже через 5-7 дней после Пасхи.