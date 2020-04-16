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Вонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживать

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 22:51
Вонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживать
Украинцы на обсервации попали в жуткие условия (фото: РБК-Украина)

Украинцев поместили в нечеловеческие условия на время обсвервации

Украинцев, вернувшихся из-за границы, поместили на обсервацию в жуткие условия. Об этом Styler рассказал студент Влад Герасимив, приехавший из Румынии. Молодой человек учился в городе Яссы последние два месяца.

Парень говорит, что не смог пересечь границу пешком, поэтому за ними приехал водитель и забрал сразу нескольких человек. Хотя авто и не выезжало за линию границы, водителя вместе с пассажирами поместили на обсервацию в пгт Глыбокая Черновицкой области.

"Условия ужасные, горячей воды нет, тараканы, мусор, внутри холоднее чем снаружи, туалеты забиты. Жить здесь трудно... Я не могу находиться в этих нечеловеческих условиях... Здесь жить невозможно, здесь приходится выживать", - пишет Влад.

По словам молодого человека людей не обеспечивают ни продуктами, ни водой, ни даже постельным бельем.

"Обеспечения едой нет, водой также. Постельного белья нет. Мы брошены на произвол судьбы", - добавил парень и показал фото условий проживания, точнее - выживания.

Вонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживатьВонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживатьВонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживатьВонь, тараканы и холод: украинцев на обсервации заставляют выживать

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