Самолет и беспилотник ВС США летают возле оккупированных территорий Украины (маршрут)

Оба летательных аппарата совершали проверку ситуацию вблизи оккупированного Россией Крыма.

Затем разведывательный дрон (с бортовым номером 11-2047 и позывным FORTE10), который сделал несколько кругов над Черным морем, направился на Восток Украины и летает вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Маршрут полета американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk 2 апреля (фото: mil.in.ua)

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США базируется на авиабазе Сигонела в Италии, откуда он и прилетел для проведения наблюдательного полета.

Отмечается, что после того, как дрон отправился на Донбасс, на смену над Черным морем прибыл морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Маршрут полета американского самолета Boeing P-8A Poseidon возле оккупированного Крыма 2 марта (фото: twitter.com/wipljw)

Он создан на базе гражданского пассажирского самолета Boeing 737-800, и предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США (фото: UK Defence Forum)

Самолет Boeing P-8A Poseidon может нести до 9 тонн вооружения, для которых предусмотрено 6 внешних точек подвески и 5 внутренних, на которые могут устанавливаться противокорабельные и крылатые ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы.