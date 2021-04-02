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Самолет и беспилотник ВС США летают возле оккупированных территорий Украины (маршрут)

Автор: Владимир Костырин

Американские самолет и беспилотник осуществляют облет около оккупированных территорий Украины. Мониторинг ситуации с воздуха ведут морской патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США и разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk.

Об этом 2 апреля сообщает "Украинский милитарный портал".

Оба летательных аппарата совершали проверку ситуацию вблизи оккупированного Россией Крыма.

Затем разведывательный дрон (с бортовым номером 11-2047 и позывным FORTE10), который сделал несколько кругов над Черным морем, направился на Восток Украины и летает вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Маршрут полета американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk 2 апреля (фото: mil.in.ua)

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США базируется на авиабазе Сигонела в Италии, откуда он и прилетел для проведения наблюдательного полета.

Отмечается, что после того, как дрон отправился на Донбасс, на смену над Черным морем прибыл морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Маршрут полета американского самолета Boeing P-8A Poseidon возле оккупированного Крыма 2 марта (фото: twitter.com/wipljw)

Он создан на базе гражданского пассажирского самолета Boeing 737-800, и предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях.

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США (фото: UK Defence Forum)

Самолет Boeing P-8A Poseidon может нести до 9 тонн вооружения, для которых предусмотрено 6 внешних точек подвески и 5 внутренних, на которые могут устанавливаться противокорабельные и крылатые ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы.

Напомним, что США усилили разведку из-за стягивания войск России к границам Украины.

Как сообщалось, сегодня во время телефонного разговора Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассКрымразведкабеспилотникВМС СШАСамолет
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