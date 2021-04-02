Літак і безпілотник ЗС США літають біля окупованих територій України (маршрут)

Обидва літальних апарати здійснювали перевірку ситуацію поблизу окупованого Росією Криму.

Потім розвідувальний дрон (з бортовим номером 11-2047 і позивним FORTE10), який зробив кілька кіл над Чорним морем, попрямував на Схід України та літає уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Маршрут польоту американського розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk 2 квітня (фото: mil.in.ua)

Стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США базується на авіабазі Сігонела в Італії, звідки він і прилетів для проведення спостережного польоту.

Зазначається, що після того, як дрон попрямував на Донбас, на зміну над Чорним морем прибув морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon.

Маршрут польоту американського літака Boeing P-8A Poseidon біля окупованого Криму 2 березня (фото: twitter.com/wipljw)

Він створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737-800, і призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку і брати участь у протикорабельних і рятувальних операціях.

Літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США (фото: UK Defence Forum)

Літак Boeing P-8A Poseidon може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено 6 зовнішніх точок підвіски та 5 внутрішніх, на які можуть встановлюватися і крилаті протикорабельні ракети, торпеди, морські міни та авіабомби.