Самокаты и моноколеса признаны транспортными средствами: какие штрафы теперь грозят украинцам

Самокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами. А значит, водители этих транспортных средств стали участниками дорожного движения, на которых распространяются все правила и штрафы.

Что значит для украинцев эта норма и какие штрафы может получить водитель самоката или моноколеса - читайте в материале ниже.

Что изменилось

Согласно Закону Украины, транспортным средством теперь электрические модели с двумя или более колесами, оснащенные исключительно электрическими тяговыми двигателями (одним или несколькими) и системой аккумулирования электрической энергии (аккумуляторной батареей), которая имеет технические возможности заряжаться от внешнего источника электрической энергии.

А также легкое персональное электрическое транспортное средство: имеет от одного колеса, электродвигатель мощностью до 1000 Вт и развивает максимальную скорость до 25 км/ч и низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: от двух колес и может ехать со скоростью 10-50 км/ч.

В эти категории попадают:

Электросамокаты

Моноколеса

Велосипеды на аккумуляторах

При этом транспортные средства, которые могут развить скорость свыше 50 км/в час попадают в категорию мотоциклов.

Что это значит для украинцев

Во-первых, меняется статус пользователя таких транспортных средств - теперь они станут водителями транспортных средств, и перестанут быть просто пешеходами.

Во-вторых, к водителям самокатов и моноколес будут применяться те же статьи Законов и правила, как и в случае с водителями автомобилей.

Например, за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения к правонарушителю будет применяться штраф в размере 17000 гривен и изъятие водительского удостоверения (ст. 130 КУпАП).

Кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством - по статье 289 ККУ.

Санкции этой статьи - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок. Если кража будет группой лиц - то на срок от 5 до 8 лет.