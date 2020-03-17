Самоизолировавшимся украинцам выплатят 50% зарплаты: названо условие

Карантин в Украине подразумевает максимальную изоляцию всех граждан на период до 3 апреля. В связи с этим Фонд социального страхования Украины пообещал выплачивать компенсацию украинцам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков.

Как сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве, им решено платить 50% от заработной платы.

"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы", — цитирует представителя Фонда "Интерфакс-Украина".

Кроме того, на время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности. В частности, в настоящее время разрабатывается порядок оформления электронных "больничных".

Кроме того, украинцев будут наказывать за нарушение карантинных ограничений. Сообщается, что нарушение правил и норм карантина карается штрафом от 17 до 51 000 гривен. В других случая подразумевается длительный арест, ограничение или лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, что ранее минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве и по Украине закрывают.