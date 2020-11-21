ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Самое вредное растительное масло: на нем готовить категорически не стоит

Суббота 21 ноября 2020 21:11
Самое вредное растительное масло: на нем готовить категорически не стоит
Самое вредное растительное масло для готовки (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Специалисты рассказали, какие виды растительного масла можно использовать для жарки, а какие - категорически противопоказано

На рынках Украины в продаже сейчас есть масло на любой выбор. Однако далеко не все растительные масла подходят для готовки. Некоторые могут быть очень вредны для организма человека и имеют противопоказания для определенных категорий.

Есть растительные масла, которые совершенно непригодны для жарки и во время процесса горения они выделяют вещества, которые провоцируют физические и когнитивные изменения, увеличивают риск развития опасных заболеваний. Как правильно выбрать безопасное масло для готовки, пишет издание NewsYou.

На что нужно обращать при выборе масла

В нем должны быть насыщенные жиры – чем больше, тем лучше.

Полинасыщенных жиров должно быть не менее 15%

Точка горения масла должна допускаться от 160 градусов и выше.

Какое масло нельзя использовать при высоких температурах:

  • Арахисовое
  • Из грецких орехов
  • Миндальное
  • Из виноградных косточек
  • Горчичное
  • Конопляное
  • Кунжутное
  • Из льна
  • Подсолнечное
  • Рапсовое
  • Кукурузное
  • Тыквенное

Масло для приготовления при высоких температурах

Оливковое. Оно имеет высокую термоустойчивость, вещества в нем предохраняют от окисления, сохраняют полезные свойства даже при нагревании.

Кокосовое масло. Состоит из насыщенных кислот и имеет высокий уровень точки горения. Хорошо усваивается организмом и содержит очень полезную лауриновую кислоту.

Топленое сливочное масло. Прекрасно подходит для обжаривания и запекания в духовке. Градус горения достигает при 250С. Нормализует обмен веществ и обладает антираковыми качествами.

Масло из авокадо. Обладает высоким уровнем горения и в нем мало полинасыщенных кислот.

Животные жиры. Универсальный продукт с высокой точкой горения и большое количество насыщенных кислот. Особенно полезны свиное сало и жир из говядины или утки.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самые вредные салаты для здоровья человека.

А также рассказывали о том, что врачи объяснили, почему часто употребление энергетиков очень вредно для организма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь здоровая едаздоровое питаниемасло

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь