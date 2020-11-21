Найшкідливіша рослинна олія: на ній готувати категорично не варто

Найшкідливіша рослинна олія для готування (Фото: freepik.com)

Фахівці розповіли, які види рослинної олії можна використовувати для смаження, а які - категорично протипоказано

На ринках України в продажу зараз є олія на будь-який вибір. Однак далеко не всі рослинні олії підходять для готування. Деякі можуть бути дуже шкідливі для організму людини та мають протипоказання для певних категорій.

Є рослинні олії, які абсолютно непридатні для смаження і під час процесу горіння вони виділяють речовини, які провокують фізичні та когнітивні зміни, які збільшують ризик розвитку небезпечних захворювань. Як правильно вибрати безпечне масло для готування, пише видання NewsYou.

На що потрібно звертати увагу при виборі масла

У ньому повинні бути насичені жири – чим більше, тим краще.

Полінасичених жирів повинно бути не менше 15%

Точка горіння масла повинна допускатися від 160 градусів і вище.

Яку олію не можна використовувати при високих температурах:

Арахісову

З волоських горіхів

Мигдальну

З виноградних кісточок

Гірчичну

Конопляну

Кунжутну

З льону

Соняшникову

Ріпакову

Кукурудзяну

Гарбузову

Олія для приготування при високих температурах

Оливкова. Вона має високу термостійкість, речовини в ньому захищають від окислення, зберігають корисні властивості навіть при нагріванні.

Кокосове масло. Складається з насичених кислот і має високий рівень точки горіння. Добре засвоюється організмом і містить дуже корисну лаурінову кислоту.

Топлене вершкове масло. Прекрасно підходить для обсмажування і запікання в духовці. Градус горіння досягає при 250С. Нормалізує обмін речовин і володіє антираковими властивостями.

Олію авокадо. Володіє високим рівнем горіння і в ньому мало полінасичених кислот.

Тваринні жири. Універсальний продукт з високою точкою горіння і великою кількість насичених кислот. Особливо корисні свиняче сало і жир з яловичини або качки.

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