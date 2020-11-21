Найшкідливіша рослинна олія: на ній готувати категорично не варто

Фахівці розповіли, які види рослинної олії можна використовувати для смаження, а які - категорично протипоказано
На ринках України в продажу зараз є олія на будь-який вибір. Однак далеко не всі рослинні олії підходять для готування. Деякі можуть бути дуже шкідливі для організму людини та мають протипоказання для певних категорій.
Є рослинні олії, які абсолютно непридатні для смаження і під час процесу горіння вони виділяють речовини, які провокують фізичні та когнітивні зміни, які збільшують ризик розвитку небезпечних захворювань. Як правильно вибрати безпечне масло для готування, пише видання NewsYou.
У ньому повинні бути насичені жири – чим більше, тим краще.
Полінасичених жирів повинно бути не менше 15%
Точка горіння масла повинна допускатися від 160 градусів і вище.
Оливкова. Вона має високу термостійкість, речовини в ньому захищають від окислення, зберігають корисні властивості навіть при нагріванні.
Кокосове масло. Складається з насичених кислот і має високий рівень точки горіння. Добре засвоюється організмом і містить дуже корисну лаурінову кислоту.
Топлене вершкове масло. Прекрасно підходить для обсмажування і запікання в духовці. Градус горіння досягає при 250С. Нормалізує обмін речовин і володіє антираковими властивостями.
Олію авокадо. Володіє високим рівнем горіння і в ньому мало полінасичених кислот.
Тваринні жири. Універсальний продукт з високою точкою горіння і великою кількість насичених кислот. Особливо корисні свиняче сало і жир з яловичини або качки.
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